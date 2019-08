“È nato Valerio!” Grande gioia per Pino Insegno | a 60 anni è papà per la quarta volta

Fonte : caffeinamagazine

(Di sabato 10 agosto 2019) “Con il cuore stracolmo di: benvenuto Valerio”. Con queste parole Alessia Navarro, moglie di, annuncia la nascita del piccolo. Una notizia incredibile per il famoso attore, che tra precisamente venti giorni si ritroverà a festeggiare i suoi primi sessanta. Èinfatti il 30 agosto, un mese che da oggi sarà ancora più felice, più bello, più pieno, visto che è arrivato il suo quarto figlio, il secondo con la nuova compagna di vita. È stata la stessa Alessia Navarro a pubblicare l’annuncio, ovviamente su Instagram come vuole il protocollo social dei nostri tempi, attraverso una foto tenerissima con la mano del piccolo neo. L’altro annuncio, quello di essere incinta, era stato fatto a Maggio. Lei estanno insieme precisamente dal 2012 quando si sposarono in gran segreto: matrimonio top secret in Campidoglio, a Roma, un rito civile senza avvertire ...

