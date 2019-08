È il taglio dei parlamentari il cavallo di battaglia M5s per le elezioni

Luigi Di Maio : "Oggi raccogliamo le firme per il taglio dei parlamentari. Facciamolo subito - poi il voto" : Prima il voto definitivo sul taglio dei parlamentari, poi il voto. Lo ribadisce Luigi Di Maio che in un post su Facebook annuncia: “Stamattina inizieremo a raccogliere le firme tra i parlamentari per chiedere la calendarizzazione d’emergenza alla Camera del taglio dei parlamentari”. L’appello, spiega, è rivolto a “tutte le forze politiche”. Una mossa, questa, che oltre a portare a compimento una riforma ...

Casaleggio : “Salvini gioca d’azzardo con la vita degli italiani. Al voto prima possibile - ma dopo il taglio dei parlamentari” : “Salvini sta giocando d’azzardo con la vita degli italiani per un (presunto) tornaconto personale, ma soprattutto perché non vuole tagliare le poltrone dei parlamentari”. Nelle ore concitate che accompagnano l’apertura della crisi di governo, anche Davide Casaleggio, di solito spettatore silenzioso, ha deciso di esporsi e di attaccare l’ex socio del M5s. Il figlio del cofondatore del Movimento e ora presidente ...

M5s punta al voto sul taglio dei parlamentari prima della sfiducia : al vaglio raccolta firme per convocare la Camera : Completare l’iter parlamentare della riforma costituzionale sul taglio dei parlamentari prima che il governo Conte sia messo in discussione in Parlamento. È l’obiettivo del Movimento 5 stelle, che sta valutando in queste ore, a quanto si apprende, la possibilità di chiedere la convocazione straordinaria della Camera, prima che venga votata la mozione di sfiducia al governo, per approvare in via definitiva la ...

Crisi di governo - l’ultimo scontro tra Di Maio e Salvini sul taglio dei parlamentari. “Abbi il coraggio - poi il voto”. “No - si perde un anno” : L’ultimo scontro si genera all’alba della rottura e si alimenta della stessa Crisi di governo, con botta e risposta, accuse e controaccuse tra M5s e Lega. Il litigio finale è sul taglio dei parlamentari, calendarizzato a settembre. Doveva essere il prossimo provvedimento bandiera dei Cinque Stelle ma l’addio all’esperienza di governo deciso da Matteo Salvini non permetterà di tornare in Parlamento per approvare la norma ...

Crisi di governo - Di Maio : “Riaprono le Camere? Lega voti taglio dei parlamentari”. Salvini : “No. Poi non si va più a elezioni” : Luigi Di Maio l’ha ripetuto per tre volte in tre ore: se le Camere riaprono per la Crisi, perché non si può sfruttare l’occasione per approvare il taglio dei parlamentari? È sulla riforma dei due rami del Parlamento, che il capo del Movimento 5 stelle ha cominciato a tirare la giacchetta al quasi ex alleato, Matteo Salvini. Subito dopo che il leader della Lega ufficializzava la Crisi di governo con una nota, il ministro dello ...

Salvini apre la crisi di governo : "Non c'è più maggioranza. Restituire parola agli elettori". Di Maio : "Prima il taglio dei parlamentari" : Il giorno dopo lo strappo nella maggioranza giallo-verde, il futuro del governo sembra segnato. In mattinata il premier Giuseppe Conte ha annullato la conferenza stampa e si è recato al Quirinale per un colloquio con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che è ritornato a Roma dalla residenza di Castel Porziano. Diversi esponenti del Movimento 5 stelle in mattinata hanno ribadito la volontà di andare avanti con l'esecutivo. Mentre ...

