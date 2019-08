Dramma in Texas | 4 fratellini fanno il bagno tra le onde | 3 annegano | solo uno si salva

Fonte : fanpage

(Di sabato 10 agosto 2019) La tragedia giovedì sera, mentre i quattro fratelli stavano nuotando al Sylvan Beach Park a La Porte, in. In tre non ce l'hanno fatta: le vittime sono due bambini di 7 e 11 anni e la sorella di 13. Salvo il fratello di 10 anni. I bambini erano al mare con i loro genitori, sconvolti per l'accaduto.

