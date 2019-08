Donald Trump contro le elite del cinema | “Hollywood è razzista”

Il CEO di Take-Two si schiera contro le ultime dichiarazioni di Donald Trump sui videogiochi : A seguito delle recenti e sanguinose sparatorie avvenute negli Stati Uniti, il Presidente Donald Trump ha tenuto un discorso in cui tra le altre cose ha dichiarato che anche i videogiochi sono responsabili di tali violenze. "Dobbiamo smettere di glorificare la violenza nella nostra società, questo include quei macabri videogames che sono ormai ampiamente diffusi." - ha dichiarato il Presidente americano. Dopo un attacco del genere, alcuni volti ...

Donald Trump contro i videogiochi : creano una cultura della "glorificazione della violenza nella nostra società" : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha condannato il ruolo svolto dai videogiochi nella creazione di una cultura della "glorificazione della violenza nella nostra società" durante un briefing alla Casa Bianca.Non ha fornito ulteriori dettagli sulle azioni da intraprendere riguardo alla violenza nei giochi. I commenti facevano parte di un più ampio appello a reagire alle sparatorie di massa durante il fine settimana che hanno lasciato ...

È stato condannato a vent’anni di carcere l’uomo che inviò 16 pacchi bomba a critici e avversari del presidente statunitense Donald Trump : Cesar Sayoc, l’uomo che lo scorso ottobre inviò 16 pacchi bomba improvvisati ad altrettanti avversari e critici del presidente statunitense Donald Trump, è stato condannato lunedì a 20 anni di carcere da un tribunale di New York. L’uomo, originario della

Rihanna contro Donald Trump - dopo le stragi la popstar scrive al presidente su terrorismo e immigrazione : Non è la prima presa di posizione di Rihanna contro Donald Trump, né la prima volta in cui la popstar si schiera su temi sociali e politici, ma stavolta l'ha fatto tirando in causa apertamente il presidente, chiamandolo per nome e criticando in poche ma chiarissime righe le politiche della sua amministrazione in fatto di armi, immigrazione, sicurezza. Rihanna è intervenuta sui suoi canali social dopo le due sparatorie degli ultimi giorni, ...

La strana guerra fra Donald Trump e gli ayatollah : È un conflitto a bassa intensità, fatto di incidenti, provocazioni, sanzioni. Nessuno sembra pronto ad andare oltre, ma la situazione può degenerare

Donald Trump ha rinunciato a nominare il suo sostenitore John Ratcliffe come direttore dell’Intelligence degli Stati Uniti : Donald Trump ha rinunciato a nominare il suo sostenitore John Ratcliffe come direttore dell’Intelligence degli Stati Uniti, per le critiche che l’annuncio della nomina aveva ricevuto da parte di Repubblicani e Democratici. Ratcliffe è un deputato della Camera dei Rappresentanti per lo

Ai cinesi non piace più Donald Trump : e il segnale lo lanciano con i titoli di Stato : L'Europa ha soprasstao la Cina nel possesso dei titoli di Stato Usa. Cosa significa e quali scenari apre questa svolta lo spiega Carlo Altomonte, professore della Bocconi Chi controlla il debito pubblico italiano"

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha concesso al Brasile uno status diplomatico privilegiato riservato ai principali alleati fuori dalla NATO : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha concesso al Brasile lo status diplomatico privilegiato di “major non-NATO ally” (MNNA), riservato ai principali paesi alleati che non fanno parte dell’Organizzazione del Trattato dell’Atlantico del Nord. Oltre al Brasile lo possiedono

Giulio Sapelli su Matteo Salvini e Lega : "Flirtano con Vladimir Putin? Donald Trump..." - una bomba : Della trappola confezionata per Matteo Salvini registrando e diffondendo i colloqui moscoviti del suo collaboratore Gianluca Savoini sono state suggerite letture opposte. Un messaggio dei russi, scontenti per le posizioni di Salvini troppo allineate a Washington, dal Venezuela all'Iran? O un ammonim

Dazi - Trump e Xi ci riprovano E Huawei non soffre The Donald : Riprendono a Shanghai i negoziati commerciali tra Usa e Cina. I colloqui odierni sono il primo faccia a faccia dopo l'interruzione dei negoziati all'inizio di maggio, alla luce della decisione degli Stati Uniti di innalzare dal 10% al 25% le tariffe su duecento miliardi di dollari di prodotti made in China, a cui aveva fatto seguito una misura di rappresaglia di Pechino, che ha innalzato le tariffe, fino al 25%, su ...

Usa - Corte suprema autorizza a Donald Trump l’impiego di 2 - 5 miliardi della Difesa per costruire il muro con il Messico : Grande vittoria per Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti ha ottenuto dalla Corte suprema l’autorizzazione ad utilizzare i fondi del Pentagono per la costruzione del muro al confine meridionale con il Messico. Dei 9 giudici della Corte 5 hanno votato a favore e 4 contro, rovesciando le precedenti sentenze, quella di un giudice federale e di una Corte d’appello, che avevano bloccato finora l’opera. C’è quindi il via ...

Donald Trump invia 500 soldati in Arabia |Iran : no alla guerra ma non temiamo nulla : Il presidente americano ha parlato di Iran al telefono con Macron e ha avvertito Teheran di non fare "nulla di stupido", altrimenti "pagherà un prezzo che nessun altro ha mai pagato".

Donald Trump ha detto di non aver gradito i cori di alcuni suoi sostenitori contro la deputata Democratica Ilhan Omar : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto oggi, parlando dallo Studio Ovale della Casa Bianca, di non aver apprezzato il fatto che ieri, durante un suo discorso, alcuni suoi sostenitori avessero fatto un coro offensivo nei confronti della

Melania Trump cambia i termini del divorzio. Ma non si separa da Donald : Melania Trump ha cambiato l’accordo di divorzio da Donald. Ma non perché abbia intenzione di lasciare il marito. Anzi, ultimamente la coppia presidenziale sembra più unita che mai: in pubblico lei si lascia prendere la mano dal Tycoon e lui la paragona a Jackie Kennedy. Come riporta l’Express, Melania col consenso di Trump avrebbe ridefinito alcune clausole del piano di divorzio, specificando certi punti lasciati troppo vaghi. ...