Da uno studio della Nasa emerge che il Ponte Morandi si muoveva dal 2015

Napoli - uno studio sui geni conferma che i partenopei sono tra i calciatori più in salute d’Europa : I giocatori del Napoli sono tra i più “in salute” in Europa. A certificarlo è uno studio, pubblicato sul ‘Journal of Cellular Physiology’ – i cui risultati sono stati confermati dalla Lega Serie A e dalla Uefa – che ha visto la collaborazione tra lo Sbarro health research organization (Shro), un team di ricercatori italiani, e lo staff medico del Ssc Napoli. La ricerca -riferisce una nota – ha ...

La7 - scontro tra Jacopo Fo e il conduttore. “Mi ha tolto la parola - non si fa così. E nessuno in studio ha smentito parole di Salvini su Tav” : Vivace polemica a “L’Aria che Tira”, su La7, tra lo scrittore Jacopo Fo e il conduttore Francesco Magnani. Fo, che è stato ospite della trasmissione anche lo scorso 2 agosto, era stato protagonista di uno scontro con la giornalista Claudia Fusani, la quale smentiva il fatto che i grandi truffatori non finissero in carcere, tesi sostenuta dallo stesso Fo. E quest’ultimo coglie l’occasione per mostrare, dal suo ...

C'è un nuovo farmaco che combatte i trigliceridi alti. uno studio : Il volanesorsen, un farmaco innovativo, riduce il rischio pancreatite acuta nei pazienti che, a causa della sindrome iperchilomicronemica, hanno alti livelli di trigliceridi. A dimostrarlo è stato uno studio internazionale, a cui ha partecipato l'Università Sapienza di Roma. I risultati sono stati pubblicati sul New England Journal of Medicine. La sindrome iperchilomicronemica è una rara malattia genetica causata da un grave ...

C’era una volta Studio uno - la miniserie che celebra il varietà degli anni Sessanta : Torna su Rai C’era una volta Studio Uno per una serata speciale all’insegna del ricordo e delle sensazioni più romantiche legate alla nostalgia per la televisione che fu: sabato 27 luglio, su Rai1, dalle 20.35 circa in poi va infatti in onda una puntata speciale di Techetechetè dedicata alle carriere di Mina, la grande cantante di recente oggetto anche di un documentario celebrativo, e di Raffaella Carrà, due pesi massimi della ...

uno studio italiano scopre il meccanismo che blocca la crescita di alcuni tumori : Individuato un nuovo meccanismo molecolare in grado di bloccare la crescita dei tumori caratterizzati da un'alterazione della via di segnale di Hedgehog, una via coinvolta nello sviluppo di numerosi tumori. Lo ha annunciato uno studio condotto dal Dipartimento di Medicina Molecolare della Sapienza in collaborazione l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. I risultati del lavoro sono stati pubblicati sulla rivista Nature ...

Come si sopravvive all’overturism? uno studio (che non è rassicurante) : Milano. Viaggiare per piacere, per curiosità e per scoperta porta con sé enormi e innegabili vantaggi. Alcuni concreti (lo sviluppo economico delle zone che si visitano, ma anche di quelle dei luoghi di partenza, in termini di compagnie aeree, agenzie, guide…) e altri impalpabili: fa bene all’anima,

Colesterolo cattivo - come abbassarlo? In aiuto uno specifico integratore - lo studio targato Unito : come combattere il Colesterolo cattivo? Con un integratore a base di. olio di semi di canapa: è quanto emerge da una ricerca condotta dal dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche dell’Università di Torino, sotto la supervisione di Ornella Guardamagna. Sembra infatti che utilizzare un integratore nutrizionale a base di questa sostanza prevenga l’iperlipidemia e i conseguenti rischi per la salute del sistema cardio ...

Giappone : incendio in uno studio d'animazione : Kyoto - Un incendio divampato all’interno di uno studio d’animazione Giapponese ha causato, secondo il primo bilancio provvisorio, 23 morti e almeno 36 feriti, uno dei quali in condizioni gravi. Lo riferiscono i vigili del fuoco, ma pare ci siano anche diversi dispersi. La polizia locale, intanto, ha arrestato un presunto piromane: si tratta di un 41enne che sarebbe stato visto entrare nella struttura e appiccare fuoco utilizzando un liquido ...

