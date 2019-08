Crisi di governo | renziani e grillini | grandi manovre per evitare le urne

Crisi governo fa volare lo spread - Fitch conferma il rating : La Crisi di governo affossa Piazza Affari che chiude in calo del 2,48% e brucia 15 miliardi di capitalizzazione. Sotto pressione le banche che hanno risentito delle tensioni sui titoli di Stato con...

Psicologia : esperto - 'con Crisi governo parlamentari delusi e in ansia futuro' : Roma, 9 ago. (AdnKronos Salute) - Il terremoto politico con la crisi di governo sta mettendo a dur[...]

Crisi DI GOVERNO/ Dimissioni - Colle e sfiducia : gli errori fatali di Conte : CRISI di GOVERNO. Dopo il voto sulla Tav Conte avrebbe dovuto subito dare le Dimissioni. Invece ha commesso tre errori. Che sono tre assist a Salvini

Crisi DI GOVERNO/ Sapelli : qualcuno si è dimenticato che l'Italia risponde agli Usa : CRISI di GOVERNO, la partita governativa doveva chiudersi inevitabilmente, visto anche che l'Italia stava allontanandosi dai doveri verso gli Usa

Crisi di governo affonda la Borsa - spread sfonda i 240 punti : La Crisi di governo affonda Piazza Affari e innesca l'aumento dello spread tra Btp e Bund tedeschi, arrivato a sfondare quota 240 punti base. Il Tesoro ha comunque fatto il pieno all'asta dei Bot collocando 6,5 miliardi di titoli a un anno con rendimenti in salita allo 0,107% e una domanda che ha superato di 1,44 volte l'offerta. Al termine di una giornata sempre negativa, e in attesa che in serata arrivi il giudizio di Fitch sull'Italia, il ...

Crisi di governo - ora è scontro sulla data delle elezioni. E Salvini evoca l’inciucio M5S-Pd : Convocati a Roma per lunedì i parlamentari leghisti, la corsa del leader per la sfiducia a Conte. Salvini attacca: «Sento che ci sono toni simili tra Renzi e Di Maio». La replica del Movimento: «Giullare»

Crisi di governo e scuola : cosa succede per concorsi - assunzioni e precari : Il mondo della scuola, con in ballo assunzioni, concorsi e le condizioni dei precari, potrebbe risentire della Crisi di governo. In dubbio c'è sia il concorso più volte annunciato (invano) e previsto per il 2019 che il decreto approvato salvo intese che ha dato seguito all'accordo con le parti sociali di aprile.Continua a leggere

Crisi di governo : la Borsa brucia 15 miliardi - sale lo spread. Le posizioni dei partiti e la guerra di regolamenti : Dopo aver aperto la Crisi ora il leader leghista teme il ribaltone. Il vicepremier grillino all’attacco: ha messo i sondaggi davanti all’interesse del Paese

Crisi di Governo - Salvini visto dalla stampa estera. I media tedeschi : “Il bagnino”. “Lui primo ministro? Fa venire la pelle d’oca” : Per il settimanale Der Spiegel è “Der Bademeister”, il bagnino che “ha aperto la campagna elettorale con un tour sulle spiagge“. Ancora più duro l’editoriale apparso sul sito del telegiornale del primo canale pubblico Ard: “Lui primo ministro italiano: un pensiero che fa venire la pelle d’oca” si legge nell’articolo dal titolo: “Il più pericoloso populista d’Europa”. Così i media ...

Crisi - Salvini : “Prepariamo un governo che va avanti a colpi di sì - non ho tempo di litigare con Di Battista”. Poi lo contestano : “Non si governa con i signor no, l’Italia non può andare avanti con i no. Stiamo preparando un governo che durerà per cinque anni a colpi di sì. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini a Peschici (Foggia), durante il suo comizio. “Vogliamo un Paese dove si governa tranquillamente – ha aggiunto – dove non si litiga ogni quarto d’ora. Non ho tempo da perdere per litigare e lo dico ai Grillo, Di Battista…”. ...

Crisi di governo - Buffagni (M5s) : “Salvini ha tradito perché non ha voluto cambiamento. Sulla giustizia voleva riforma alla Berlusconi” : “La parola data per me ha un valore al contrario di quella dei Giuda” così su facebook il sottosegretario M5s Stefano Buffagni: “Chi tradisce gli italiani una volta lo rifarà ed è questo che fa male agli italiani. perché ha tradito gli italiani? perché serve vera volontà di cambiamento per tagliare le poltrone che finanziano i partiti ed i debiti, serve coraggio per fare una riforma della giustizia vera e non alla Berlusconi ...

"La Crisi di governo non metta in difficoltà Roma sui rifiuti" avverte la sindaca Raggi : All'ombra della crisi di governo, Virginia Raggi lancia l'allarme sulla possibilità che a settembre, con il rientro dei Romani delle ferie e la ripresa delle scuole, la Capitale torni ad essere a rischio emergenza rifiuti. "Non vorrei che la crisi di governo mettesse in difficoltà Roma in particolare sul fronte dei rifiuti. Devono essere portati avanti anche altri temi come i poteri speciali ed i finanziamenti, abbiamo appena ...

Il governo di scopo il più probabile Ecco la Crisi vista dai mercati : Quali sono gli scenari più probabili sul nostro Paese che circolano sui tavoli degli strategist dei grandi fondi internazionali? Cosa si augurano in Italia i grandi investitori istituzionali, ora che la Lega ha presentato la mozione di sfiducia nei confronti del governo Conte? Affaritaliani.it lo ha chiesto a Vincenzo Longo, market strategist di IG Markets. Segui su affaritaliani.it