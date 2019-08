Crisi di governo | Matteo Renzi fa campagna su Facebook | spesi 5mila euro in

Crisi di governo - il Movimento della Lega : Come era ampiamente prevedibile la breve ed ingloriosa parentesi di governo del M5S è giunta a termine nel peggiore dei modi, con la restaurazione della destra più becera. Per come la vedo io, il partito costruito da Gianroberto Casaleggio, esperto di comunicazione mediatica, era studiato per ottenere voti, non per utilizzarli in un realistico programma di governo. La scelta di Beppe Grillo come portavoce e frontman del partito lo dimostra: un ...

Crisi di governo - il ritorno di Grillo : “Salvare l’Italia dai nuovi barbari - M5s non è kamikaze. Cambiamenti? Subito - altro che elezioni” : Un post di trenta righe che parla di biodegradabilità, lavatrici buttate nei fiumi e plastica nei mari. Ma che nei fatti apre alla proposta di Luigi Di Maio: tagliare i parlamentari prima di votare la sfiducia a Giuseppe Conte. E quindi allungare in modo inevitabile i tempi per le nuove elezioni. Sembra una sorta di via libera al Movimento 5 stelle per rimescolare le carte in tavola, quello dato da Beppe Grillo con un post sul suo blog ...

Crisi - Salvini : “Lavoriamo per governo stabile che duri almeno dieci anni. Prima si vota meglio è” : “Stiamo già lavorando per il futuro, per dare all’Italia un governo stabile che vada avanti per dieci anni“. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, rispondendo alle domande dei giornalisti sulla spiaggia di Policoro. “Parlo – ha aggiunto Salvini – di futuro e non di passato. Non rispondo agli insulti, alle polemiche e alle provocazioni” L'articolo Crisi, Salvini: “Lavoriamo per governo ...

Crisi - Salvini : “Lavoriamo per un governo stabile che duri almeno dieci anni. Prima si vota meglio è” : “Stiamo già lavorando per il futuro, per dare all’Italia un governo stabile che vada avanti per dieci anni“. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, rispondendo alle domande dei giornalisti sulla spiaggia di Policoro. “Parlo – ha aggiunto Salvini – di futuro e non di passato. Non rispondo agli insulti, alle polemiche e alle provocazioni” L'articolo Crisi, Salvini: “Lavoriamo per un ...

Crisi di governo - dispiacere per la malasorte del M5S? Sì - profondo : Seguo, con molto dispiacere, la malasorte del M5S. Seguo con molto più piacere l’emergere di un larghissimo fronte parlamentare, chiaro ed esplicito, dei partiti pro-Pil: ancora un poco e potrebbero essere – mi si passi l’espressione- “pro-pilo”, secondo l’accezione del lungimirante Antonio Albanese (il celebre Cetto la Qualunque). Quello che mi dà profondo piacere è notare che (almeno finora) i casi di corruttela M5S non ...

Crisi di Governo - ecco perché Salvini ha?deciso lo?strappo : Le occasioni per rompere prima non sono mancate. Se non è successo è perché fino a ieri Salvini nutriva dubbi sulla opportunità di provocare la Crisi in questo momento. Poi qualcosa è cambiato

Crisi di governo - Grasso all’opposizione : “Non facciamo il lavoro sporco di Salvini. Non partecipiamo al voto su mozione di sfiducia” : I senatori dell’opposizione fuori dall’aula quando si voterà la mozione di sfiducia a Giuseppe Conte. È la proposta lanciata da Pietro Grasso. “Non ho alcuna intenzione di ballare sulla musica suonata da Salvini, una musica pericolosa”, scrive l’ex presidente del Senato in un post su facebook. Che prima di spiegare il suo punto di vista, ci tiene a sottolineare: “Del governo Lega-5Stelle penso il peggio, l’ho ...

Crisi di governo - la pagina di Salvini perde 5mila follower in 48 ore. Cresce il presidente Conte : guadagnati 10mila fan : La Crisi di governo è arrivata anche ai social. A poco più di 48 ore dalla nota con cui Matteo Salvini ha detto basta all’esperienza gialloverde, il leader leghista ha perso su Facebook oltre 5mila follower. Diecimila, invece, i fan guadagnati dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che ha debuttato sulla piattaforma fondata da Mark Zuckerberg poco più di un anno fa. Stessa tendenza positiva anche per il leader del Movimento 5 ...

Crisi di governo - vola anche lo spread - Fusaro : 'Crolla il laboratorio populista' : La Crisi di governo sta ormai dispiegando le sue conseguenze, non solo politiche: la situazione ha infatti un impatto anche finanziario, in particolare sull'andamento della Borsa di Milano e sullo spread, con Piazza Affari che ha dovuto chiudere in netto calo e il differenziale tra Bund e Btp arrivato a sfiorare ben 241 punti. Nel frattempo i partiti stanno preparando le mosse per le prossime settimane, mentre i commentatori di ogni area stanno ...

Crisi di governo - lo scontro su data delle elezioni e presunti inciuci : Se lo scontro sembrava duro al momento dell’addio di Matteo Salvini al governo, i giorni successivi stanno mostrando che ancora non era nulla. La Crisi di governo, che sarà ufficiale solo quando Conte salirà al Quirinale, è già una battaglia che arriva in Parlamento lunedì e martedì quando sono state convocate le capigruppo di Camera e Senato. https://twitter.com/matteosalvinimi/status/1159761622019260417 «Mi aspetto che il Parlamento si esprima ...

Crisi governo - Bonafede : “Salvini alle urne pagherà moltissimo questo tradimento” : “Matteo Salvini e la Lega, per capitalizzare il consenso dei sondaggi, hanno deciso di provocare una Crisi. Da un secolo non succedeva una cosa del genere. Non si crea una Crisi di governo dal nulla e sotto la legge finanziaria”. Sono le parole del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ospite di “In Onda”, su La7. Il politico del M5s aggiunge: “Io non ho paura del voto degli italiani. Ma gli italiani devono sapere che la Lega ha violato il ...

Crisi di governo - boom di insulti social contro Salvini : Nelle ultime ore si sta parlando molto della Crisi di governo che sta interessando l'Italia. Tale situazione di stallo politico non sta piacendo a molti sostenitori dei 5 Stelle e della Lega Nord. D'altronde, lo stesso vicepremier e segretario leghista Matteo Salvini è stato duramente criticato sui social network. Più specificatamente, tanti followers hanno concordato con chi accusa il ministro dell'Interno di aver tradito il contratto di ...

Crisi di governo - Renzi : non faccio accordicchi segreti con M5s o FI : Su Facebook, l'ex premier dem interviene sulle ipotesi di "inciucio" che secondo molti osservatori sarebbero in cantiere tra il Pd e il M5S per scombinare i piani di Matteo Salvini e allontanare le urne

Travaglio sulla Crisi di governo : 'Esecutivo dem-grillino sarebbe regalo a Salvini' : sulla prima pagina de Il Fatto Quotidiano solito appuntamento con l'atteso editoriale di Marco Travaglio. Uno spazio in cui il giornalista utilizza la sua critica tagliente per fornire il proprio punto di vista su spinose questioni di stretta attualità, soprattutto politica. Nulla, in questo momento, tiene banco più della crisi di governo aperta da Matteo Salvini e la questione è diventata cercare di capire cosa accadrà in futuro. Da più parti ...