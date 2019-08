Crisi di governo | il ritorno di Grillo | “Salvare l’Italia dai nuovi barbari | M5s non è

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 10 agosto 2019) Un post di trenta righe che parla di biodegradabilità, lavatrici buttate nei fiumi e plastica nei mari. Ma che nei fatti apre alla proposta di Luigi Di Maio: tagliare i parlamentari prima di votare la sfiducia a Giuseppe Conte. E quindi allungare in modo inevitabile i tempi per le nuove elezioni. Sembra una sorta di via libera al Movimento 5 stelle per rimescolare le carte in tavola, quello dato da Beppecon un post sul suo blog personale. “Dobbiamo fare dei cambiamenti? Facciamoli subito, altro che elezioni, salviamo il paese dal restyling in grigioverde dell’establishment, che lo sta avvolgendo! Come un serpente che cambia la pelle”, scrive il fontatore del M5s, proprio nel giorno in cui Di Maio annuncia una raccolta firme tra parlamentari per chiedere la calendarizzazione d’emergenza alla Camera del taglio dei parlamentari. Un vero e proprio appello a “tutte ...

