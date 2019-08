Crisi di governo | il Movimento della Lega

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 10 agosto 2019) Come era ampiamente prevedibile la breve ed ingloriosa parentesi didel M5S è giunta a termine nel peggiore dei modi, con la restaurazionedestra più becera. Per come la vedo io, il partito costruito da Gianroberto Casaleggio, esperto di comunicazione mediatica, era studiato per ottenere voti, non per utilizzarli in un realistico programma di. La scelta di Beppe Grillo come portavoce e frontman del partito lo dimostra: un comico di grande seguito, famoso per gli spettacoli nei quali si negavano Aids, utilità dei vaccini, problematiche relative all’approvvigionamento energetico, le cui bufale si prestavano ad una propaganda politica paradossale. Preso un problema politico qualsiasi, Grillo affermava che la soluzione perfetta esisteva, ma era osteggiata da interessi commerciali capaci di corrompere i partiti di. Il M5s, partito “né di destra né ...

NicolaMorra63 : #Atlantia sale mentre tutto scende. Interessante... Ci sarà forse una connessione con la crisi di Governo? Chi è s… - matteorenzi : 3/4 La crisi del peggior Governo della Repubblica andrà in Parlamento, seguendo la Costituzione: in quella sede dir… - petergomezblog : Giustizia , Salvini: 'Prossimo governo farà riforma, no a repubblica giudiziaria”. Gira e rigira siamo arrivati al… -