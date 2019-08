Cosa propone HarmonyOS | non sostituirà Android | ma il progetto è enorme

Fonte : optimaitalia

(Di sabato 10 agosto 2019) Risale alla giornata di ieri la presentazione di, il sistema operativo proprietario di casa Huawei, che vuole affermarsi come risposta al ban USA nei suoi riguardi, risalente al mese di maggio. Il software la farà da padrona principalmente su smart TV, indossabili ed auto; per gli smartphone la contropartegodrà ancora di una corsia preferenziale, rilasciando anche una nuova UI entro l'autunno (a meno che il governo americano non si metta di traverso, come speriamo non accada mai). EMUI 10 è la conferma che la collaborazione tra Google e Huawei andrà avanti, e non si fermerà di certo al 19 agosto (data di scadenza della proroga al ban USA). Basata suQ, vedremo debuttare EMUI 10 a bordo dei Huawei Mate 30 e Mate 30 Pro, la cui presentazione è prevista per settembre, ottobre. Niente Hongmeng, ma, un sistema operativo del tutto differente da ...

straneuropa : Gozi va da Macron e c'è chi propone di togliergli la cittadinanza, cosa che non si può fare. Sapete cosa accadrà? A… - Ciro45337936 : @Ghostri88147628 @LegaSalvini Ho capito. Lei cosa propone? - antopelli : @giuliaselvaggi2 Democrazia o dittatura? Che cosa si intende per #democrazia e per dittatura. Quale il modello di s… -