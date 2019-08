Cosa c’è di bello sul Play Store per il weekend? Un mucchio di offerte su app e giochi Android : Sono più di 35 i titoli tra app e giochi Android oggi in offerta (di cui 18 gratis) sul Play Store. Quale modo migliore per affrontare questo weekend? L'articolo Cosa c’è di bello sul Play Store per il weekend? Un mucchio di offerte su app e giochi Android proviene da TuttoAndroid.

Cosa c’è nella mozione di sfiducia della Lega : Roma, 9 ago. (AdnKronos) – “Visto l’articolo 94 della Costituzione e visto l’articolo 161 del Regolamento del Senato della Repubblica” La Lega “esprime la propria sfiducia al Governo presieduto dal Prof. Giuseppe Conte”. E quanto si legge nel testo di sfiducia al premier Giuseppe Conte, che è appena stato depositato in Senato . Nel testo si afferma che “L’esame in aula delle mozioni ...

Mamma partorisce con il cesareo ma quando i medici aprono la pancia dentro non c’è nulla - i medici sono terrorizzati - è accaduto qualCosa che non è mai successo a nessun’altra donna : Una ragazza di soli 21 anni, Amber Hughes, inglese ha vissuto un’esperienza davvero unica. La ragazza, incinta, ha terminato i mesi e doveva partorire. Per delle complicazioni i medici decidono di farle un taglio cesareo d’urgenza. La fanno stendere sul lettino e iniziano tutte le operazioni preliminari dopo di che le aprono la pancia ma, con enorme sorpresa di tutti i medici presenti, nella pancia della Mamma non c’era alcun ...

Cosa c’è stasera in TV : Superquark, diversi film interessanti e una nuova miniserie ispirata al caso di O. J. Simpson su Canale 5

Cosa c’è stasera in TV : Nuove fiction e miniserie, un film argentino, una commedia francese e qualche programma sportivo o di attualità

Decreto sicurezza bis - i “porti chiusi” e le nuove leggi sull’ordine pubblico : ecco Cosa c’è nel provvedimento approvato dal Senato : Dai “porti chiusi” alle nuove leggi sull’ordine pubblico fino alle multe per i comandanti delle navi che violano il divieto d’ingresso in acque italiane. Sono le nuove norme contenute nel cosiddetto Decreto sicurezza bis, il provvedimento bandiera della Lega approvato dal Senato con il voto di fiducia. Il testo conta in totale 18 articoli e introduce alcune nuove norme sulla gestione dell’ordine pubblico durante le ...

“C’è qualCosa che non va…”. Benedetta Parodi - non sfugge quella foto col marito : I social network, si sa, sono dei veri e propri occhi sul mondo dei vip. Ogni cosa viene schedata, monitorata, passata allo scanner e una volta finita in rete, lì resta, indelebile e irremovibile. E così è per dettagli sexy, incidenti piccanti, particolari osé che non sfuggono mai ai followers delle star. Anche se si tratta di particolari negativi, preoccupanti o che destano timore. Basta una macchia sulla pelle, uno sguardo, un viso ...

Cosa c’è stasera in tv : La nazionale di pallavolo femminile, un film con Meryl Streep e il remake del commissario Rex, tra le altre cose

Verstappen : «Per Cruyff il calcio era un Cosa semplice. Come la F1 - c’è da andare veloce e superare» : Oggi si svolge il Gran Premio d’Ungheria. Verstappen ha conquistato la sua prima pole in Formula 1. Antipatico Vediamo dove arriverà questa peste di Verstappen che, molto avanti, molto in alto, arriverà. L’Hungaroring è pieno zeppo di magliette e bandiere orange. Qui suo papà Jos centrò 25 anni fa il primo dei suoi soli due podi in carriera: in Ungheria fu terzo con la Benetton alle spalle del vincitore Michael Schumacher e di Damon ...

Cosa c’è stasera in tv : Potete scegliere tra "Ritorno al Futuro II" e un film con Ronaldinho, Mike Tyson, e la Montagna di "Game of Thrones"

L’era del Coni è finita - ora c’è anche Sport e Salute (cioè il governo). Ecco chi farà Cosa : “Signori, è l’inizio di una nuova epoca”. Quali parole migliori di quelle pronunciate da Rocco Sabelli (nell’incontro con i presidenti federali) per descrivere ciò che sta succedendo nello Sport italiano? L’era del Coni è finita, d’ora in poi al fianco del Comitato olimpico di Giovanni Malagò ci sarà sempre anche Sport e Salute. Un ente istituzionale, autogovernato dallo Sport, una società per azioni partecipata da ...

Cosa c’è stasera in TV : Un nuovo programma con Lorella Cuccarini, una partita di pallavolo e un paio di buoni film degli anni Novanta

Cosa c’è stasera in TV : Bill Murray che canta Bob Dylan, Terence Hill che risolve indagini e Arnold Schwarzenegger che fa Arnold Schwarzenegger

Si accorge che in macchina sotto il sole c’è un cane - manda in frantumi il vetro poi torna il proprietario e accade una Cosa sconvolgente : Un signore aveva parcheggiato la propria macchina sotto il sole ed era andata a fare delle commissioni. Al suo rientro ha trovato il finestrino rotto e ha scritto così su face book dalla sua pagina Weston-super-Mare, : “Sono tornato alla mia macchina dopo averla lasciata per 20 minuti per fare un po’ di shopping per poi trovare qualcuno che aveva rotto il lunotto perché pensavano che il peluche di mia figlia fosse un vero cane ...