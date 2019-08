CorSport : Icardi al Napoli aprirebbe la strada per Milik alla Roma (il Napoli vuole. 60 milioni) : Se Icardi andasse al Napoli, Milik sarebbe messo sul mercato da De Laurentiis e si aprirebbe la strada del polacco verso la Roma. Con l’argentino in squadra, per lui ci sarebbe molto meno spazio. Il tecnico Fonseca, scrive il Corriere dello Sport, apprezza parecchio il centravanti del Napoli. Lo ha studiato e i suoi movimenti sono perfetti per il suo gioco. La Roma è il club più accreditato per l’acquisto di Milik, anche se il Napoli ...

CorSport : Ancelotti vuole James - De Laurentiis preferisce Icardi : E’ incredibile pensare che il destino di un solo giocatore possa influenzare gli equilibri di un intero campionato. Lo scrive Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport. Il giocatore in questione, naturalmente, è Mauro Icardi. “E’ buffo pensare che sia proprio un ripudiato, peraltro di una squadra italiana, a riempire i sogni agostani dei nemici dell’Inter. Che con Icardi ha deciso di prendersi un bel ...

CorSport : Icardi apre al Napoli (ingaggio da 7 - 5 milioni l’anno). Ma l’Inter vuole 75 milioni : La goccia che ha fatto traboccare il vaso, in casa Icardi, è l’aver tolto all’argentino la maglia numero 9. È stato quello lo strappo più duro da digerire, scrive il Corriere dello Sport. Quello che ha fatto capire a Maurito di non poter più restare a Milano. La frattura con l’Inter è ormai insanabile. Le opzioni che gli restano sono tre: Juventus, Napoli e Roma. L’entourage di Icardi – leggi Wanda Nara – secondo quanto scrive il Corriere dello ...

CorSport : Che farà Icardi? La Roma pronta all’offerta. Il Napoli resta alla finestra : Giornata durissima quella di ieri per Mauro Icardi. All’Inter è arrivato Lukaku, che ha sottratto all’argentino la maglia numero 9 che indossava da 6 stagioni. E ora che farà Mauro? Secondo il Corriere dello Sport quasi sicuramente lascerà la Pinetina. Sul mercato gli sono arrivate offerte da Roma, Napoli e Juve. Il club giallorosso sembra pronto a mettere sul tavolo 30-40 milioni più il cartellino di Dzeko, ma dalla sua non ha la Champions. Il ...

CorSport : È l’ora di girare l’ultima puntata di Casa Icardi ad Appiano : “Salvate il soldato Icardi”, il titolo realistico del commento di Roberto Perrone sul Corriere dello Sport. Salvatelo da se stesso, perché il peggior nemico dell’attaccante argentino sembra proprio essere se stesso. Icardi ha deciso di intraprendere una guerra con l’Inter dalla quale non potrà uscirne vincitore lui e questo determina solo il fatto che lui resti fermo, immobile, lontano dal calcio giocato a guardare Lukaku ...

CorSport : Icardi blocca qualsiasi ipotesi di trasferimento. Vuole solo l’Inter : Mauro Icardi accantona definitivamente, almeno per ora, l’ipotesi di un trasferimento altrove. Anche ieri mattina, scrive il Corriere dello Sport, si è presentato alla Pinetina in perfetto orario per l’allenamento, poi è tornato a casa da moglie e figli mentre gli altri partivano per la trasferta. Sembra che Maurito stia affrontando questa situazione difficile da separato in casa con grande distacco e con apparente calma. Il suo obiettivo è ...

CorSport : Effetto Pépé nella trattativa per Icardi. L’Inter chiede 75 milioni : nella trattativa del Napoli per Mauro Icardi si inserisce qualcosa che complica la situazione. Il Corriere dello Sport lo chiama l’“Effetto Pépé”. La cosa si può riassumere in questo modo: visto che il Napoli sarebbe stato pronto a spendere 80 milioni per il francese, L’Inter ne pretende quasi altrettanti per l’argentino. Per Icardi vuole 75 milioni. Una cifra che naturalmente De Laurentiis considera esagerata, per cui anche su questo fronte ci ...

CorSport : Se Dybala si impuntasse e scegliesse l’Inter - Icardi passerebbe alla Juve : All’inizio della scorsa stagione, quando Agnelli acquistò Ronaldo, Allegri suggerì che era meglio cedere Icardi. Non perché non conoscesse il valore del giocatore, ma perché con CR7 in campo avrebbe avuto meno occasioni di essere coinvolto nel gioco della squadra. Aveva ragione, scrive Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport. E la Juve, ora, sta per seguire proprio la strada suggerita dal suo ex tecnico. Eppure, nella conferenza stampa ...

CorSport : È la Champions la carta del Napoli per convincere Icardi : Potrebbe essere la Champions la carta da sistemare sul tavolo delle trattative per convincere Mauro Icardi a scegliere il Napoli. Lo scrive il Corriere dello Sport. La Champions e un ruolo di primo piano in squadra nelle notti europee, potrebbe essere anche la leva con cui fare breccia nel cuore di Icardi, oltre al feeling storico che la città ha con gli argentini. È un affare che prevede tempi lunghi, però le parti continuano a parlarne. Se ...

CorSport : Per Icardi bisogna convincere Wanda. Torna l’ipotesi cinematografica : Le indiscrezioni sul caso Icardi si sprecano. Una di queste dice che a Wanda e Maurito sono state già spedite le foto (sia dell’esterno che dell’interno) di una casa a Posillipo che potrebbe ospitarli. Ma De Laurentiis ha una carta in più pronta da mettere sul tavolo. Ovvero una parte in un film per Wanda, cosa che già propose tre anni fa alla moglie-manager dell’argentino. Il cinema potrebbe essere un di più in grado di affascinare Wanda, che ...

Icardi-Napoli - CorSport – Parti più vicine : la strategia di ADL per il super colpo : Icardi-Napoli, CorSport – Parti più vicine: la strategia di ADL Icardi-Napoli, CorSport – Parti più vicine: la strategia di ADL per il super colpo. Ci siamo quindi, il patron azzurro vede la strada per Maurito più libera dopo che la Juve ha scelto Lukaku e ormai il tempo stringe. Così, dopo aver visto sfumare Nicolas Pépé, che ieri ha svolto le visite mediche per l’ Arsenal, e dopo le difficoltà palesate per arrivare a ...

CorSport : Se arriva Icardi - Milik potrebbe partire : per lui Betis o Bundesliga : Se il Napoli dovesse davvero chiudere per Icardi, Milik potrebbe diventare l’uomo in più del Napoli. Il futuro dell’attaccante in azzurro diventerebbe incerto, nonostante sia De Laurentiis che Ancelotti abbiano sostenuto il polacco finora. Gli infortuni che hanno caratterizzato i suoi inizi al Napoli hanno sicuramente influito su un rendimento che non è quello sperato al suo acquisto. Il Corriere dello Sport scrive che la squadra che ...