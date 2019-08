Coppa di Germania | superano il turno Bayer e Schalke

Coppa di Germania - avanti il Borussia Dortmund : passano anche Moenchengladbach e Norimberga [FOTO] : Dopo la vittoria nella SuperCoppa tedesca a spese del Bayern, il Borussia Dortmund debutta con una vittoria anche nella Coppa di Germania: 2-0 a Dusseldorf contro l’Uerdigen. I gialloneri riescono a sbloccare la partita solo nella ripresa, al 49′, con Reus mentre il raddoppio lo firma al 70′ Paco Alcacer con una splendida punizione. Supera il primo turno anche il Moenchengladbach, che si impone di misura sul campo del ...

Coppa di Germania - avanti il Borussia Dortmund : avanzano anche Moenchengladbach e Norimberga [FOTO] : Dopo la vittoria nella SuperCoppa tedesca a spese del Bayern, il Borussia Dortmund debutta con una vittoria anche nella Coppa di Germania: 2-0 a Dusseldorf contro l’Uerdigen. I gialloneri riescono a sbloccare la partita solo nella ripresa, al 49′, con Reus mentre il raddoppio lo firma al 70′ Paco Alcacer con una splendida punizione. Supera il primo turno anche il Moenchengladbach, che si impone di misura sul campo del ...

SuperCoppa Germania – Fa festa il Borussia Dortmund - Bayern Monaco affondato dai colpi di Alcacer e Sancho : Il primo trofeo in Germania se lo aggiudica il Borussia Dortmund, che si impone con il risultato di 2-0 grazie ai gol di Paco Alcacer e Sancho Il Borussia Dortmund si prende la Supercoppa di Germania, niente da fare per il Bayern Monaco costretto ad arrendersi allo strapotere giallonero. La squadra di Favre domina in lungo e in largo, imponendosi con il risultato di 2-0 maturato nella ripresa, grazie ai gol di Paco Alcacer e di Sancho. I ...

Coppa di Germania - impresa del Borussia Dortmund : il Bayern Monaco deve arrendersi : impresa del Borussia Dortmund che ha vinto la SuperCoppa di Germania, successo per 2-0 sul Bayern Monaco, vincitore dello scorso campionato, nei primi minuti molto meglio la squadra di Favre che va vicina al gol in diverse occasioni, il primo tiro in porta del Bayern arriva al 23′ con Coman. Paco Alcacer (48′) e Jadon Sancho (69′), in contropiede dopo una fuga solitaria) decidono la partita che vede le due squadre come ...

Borussia Dortmund-Bayern Monaco : la SuperCoppa di Germania su Sky : A pochi giorni dall’inizio della Bundesliga, in Germania si inizia già a fare sul serio: si assegna infatti questa sera la Supercoppa con una sfida che è una vera e propria classica, quella che oppone il Bayern Monaco campione di Germania e il Borussia Dortmund. Le due squadre sono state protagoniste di un vero e […] L'articolo Borussia Dortmund-Bayern Monaco: la Supercoppa di Germania su Sky è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

Calcio in tv : SuperCoppa di Germania su Sky; le amichevoli in tv : Calcio in tv sabato 3 agosto. Su Sky Sport la Supercoppa di Germania Bayern Monaco – Borussia Dortmund Le amichevoli estive delle squadre italiane Calcio in tv sabato 3 agosto – La stagione calcistica 2019/20 è già iniziata, tra calendario e prime partite annunciante in tv (leggi qui), c’è chi come il Torino ha già superato un primo turno di qualificazione all’Europa League. Intanto le altre squadre italiane sono ...

Calcio Estero Sky Sport - SuperCoppa Germania : Borussia Dortmund vs Bayern Monaco : In palio c'è il primo trofeo della stagione ma, di fatto, la SuperCoppa di Germania tra Borussia Dortmund e Bayern Monaco che si gioca sabato 3 in casa dei gialloneri al 'Westfalenstadion', apre di fatto la stagione del Calcio che conta. È la più classica delle sfide del Calcio tedesco, non per niente è denominata “Der Klassiker”. Al Signal Iduna Park di Dotrmund, a contendersi il trofeo saranno, infatti, ...

SuperCoppa di Germania - le parole dell’allenatore del Borussia Favre : “Non ci sono più amichevoli. E’ una gara di prestigio, un’occasione per vincere un titolo: la Supercoppa è la Supercoppa. Abbiamo ancora bisogno di prepararci bene per questa partita“. Queste le parole dell’allenatore del Borussia Dortmund Lucien Favre in vista del primo impegno ufficiale della stagione, contro il Bayern Monaco, nella Supercoppa di Germania in programma domani. Supercoppa di Germania, domani ...

SuperCoppa di Germania - Borussia-Bayern in diretta su Sky : dove vedere finale Supercoppa di Germania Borussia Dortmund-Bayern Monaco Tv streaming. Il momento dell’avvio dei campionati è ormai sempre più vicino, ma oltre i nostri confini è già il momento di fare sul serio e di pensare all’assegnazione dei primi trofei. È il caso della Supercoppa di Germania, che si assegna nella finale in programma […] L'articolo Supercoppa di Germania, Borussia-Bayern in diretta su Sky è stato ...

SuperCoppa di Germania - domani la finale tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund : parla Kovac : “Il Borussia Dortmund si è rinforzato, si sono allenati più di noi quest’estate. Sarà una gara intensa, il Borussia è il nostro più grande rivale. Staremo in allerta“. Si gioca domani la finale di Supercoppa di Germania tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund, ha parlato il tecnico dei bavaresi Niko Kovac. “Javi Martinez ha un problemino al ginocchio, vedremo. Lucas Hernandez ha fatto il primo allenamento con noi ...