Consigliere leghista investe sulle strisce l' imam di Rimini

Galliate - il Consigliere leghista unito civilmente col suo compagno : Siede in consiglio comunale a Galliate, provincia di Novara, in quota Lega. Ed è unito civilmente con il suo compagno. Gabriele Bocchino, di professione ballerino, da trent’anni nella danza agonistica, con più finali ai campionati regionali e italiani, ha celebrato l’unione quando ancora non era consigliere. L’allora sindaco, il leghista Davide Ferrari, si era rifiutato di officiare il rito civile e aveva delegato il compito a un ...