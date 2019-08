Consigliere della Lega investe imam su strisce

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 10 agosto 2019) Francesca Bernasconi Carlo Grotti Trevisan è sotto choc: "L'ho visto all'ultimo momento e non sono riuscito a frenare. Ora prego per lui" "L'ho visto all'ultimo momento, ho cercato di frenare ma non sono riuscito". È ancora sotto choc ilcomunaleCarlo Grotti Trevisan, che ieri pomeriggio ha investito a Rimini Omar Faruk, bengalese di 49 anni,del centro islamicocittà. Secondo le prime riscostruzioni, sembra che illeghista fosse alla guidapropria jeep e stava percorrendo una stradazona di Borgo Marina quando, intorno alle 14, ha investito Faruk. L', in quel momento stava attraversando la strada sullepedonali, ma Trevisan non si sarebbe accortosua presenza: "Non l'ho visto", ha detto illeghista, sposatosi il girono prima, che ha ammesso di essere ancora traumatizzato ...

