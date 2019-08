Come sono nate le teorie del complotto su George Soros?

Fonte : wired

(Di sabato 10 agosto 2019) (Photo by Jemal Countess/WireImage) Il 12 agostocompirà 89 anni. Un dato che dovrebbe far riflettere: per quanti anni ancora l’estrema destra potrà fargli vestire i panni di un novello dottor Moriarty, un onnipotente burattinaio a cui addossare la regia del piano Kalergi, delle menzogne sul cambiamento climatico, delle varie false flag (compresi gli ultimi due attentati terroristici in Usa)?sempre accaduto, è prevedibile che l’eterna favola dei Savi anziani di Sion continuerà a reinventarsi sotto altre forme, e del resto per funzionare non ha necessariamente bisogno di un vertice riconoscibile. Il testimone del capo supremo del, con malvagità e risorse economiche infinite, poi potrà sempre passare a un altro ebreo. Se l’ultrasecolare narrazione dell’odio, insomma, è sempre la stessa, è inutile negare che negli ultimi anni...

antoniomisiani : Le elezioni anticipate per @matteosalvinimi sono una via di fuga. Fuga dalla stangata IVA che non sa come evitare.… - espressonline : Le parole del leader leghista nel comizio di Pescara sono curiosamente sovrapponibili a quelle pronunciate dal Duce… - MarroneEmma : Sono ufficialmente in vacanza. E muta come un pesce fino al 13 agosto. Poi vi sbomballo di novità. ?? -