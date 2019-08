CLAUDIA LAI | MOGLIE NAINGGOLAN Tumore e perdita capelli | ' ci ho dato un taglio'

CLAUDIA LAI - la moglie di Nainggolan ha un tumore : 'Vivo dentro un incubo' : Radja Nainggolan sta attraversando una fase piuttosto delicata della sua carriera: l'Inter, infatti, lo ha ufficialmente escluso dal progetto per la stagione 2019/2020, mettendolo di fatto sul mercato. Tuttavia, in attesa di definire il suo futuro professionale, il centrocampista belga in questi mesi dovrà fare i conti con una questione ben più delicata e importante. In queste ore la moglie Claudia Lai, intervenendo su Instagram, ha raccontato ...