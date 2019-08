Cinema italiano in lutto | addio al premio Oscar | “Hai colorato il mondo”

Fuorinorma a L’Isola del Cinema : la via neosperimentale del Cinema italiano dal 4 al 7 agosto : “Sono sperimentali i film di cui parlo? Lo sono in quanto ricercano nuove strategie espressive diverse e opposte a quelle istituzionalizzate dal cinema di finzione e documentario. Lo sono perché scoprono nuove ipotesi narrative, nuove strutture drammaturgiche, nuove opzioni di montaggio, di musica, di suono. Lo sono perché non gridano il loro budget, ma sussurrano dialogicamente per chi ancora vuole ascoltare”. Così Adriano Aprà, direttore del ...

Francesco Rutelli ci ha spiegato il futuro del Cinema italiano : (foto di Gabriel Stabinger) Dal 2016 Francesco Rutelli è il presidente dell’Anica, l’associazione che riunisce produttori e distributori cinematografici italiani (più molti altri soggetti, ma ci arriviamo). È un ruolo eminentemente politico fino a oggi ricoperto a turno da produttori o distributori. Rutelli invece è stato nominato in un momento politicamente cruciale per il cinema e l’audiovisivo italiano. Gli anni dal 2016 al 2019 sono stati ...

"I maestri della luce" - finalmente in italiano il più bel libro sulla fotografia del Cinema : “A volte vado in Europa in vacanza e quando sono lì di solito mi prendo qualche giorno per andare alla Technicolor di Roma e guardare come lavorano. Sapessi quello che imparo lì, cose da non credere!”: a parlare è Vilmos Zsigmond, uno dei più grandi direttori della fotografia di tutti tempi (anzi: autori della fotografia cinematografica, che è la dizione che i professionisti ritengono più ...

Chi era Ilaria Occhini - l’attrice che ha scritto la storia del Cinema italiano : Sensibile, elegante e romantica, Ilaria Occhini è scomparsa all’età di 85 anni e ha lasciato un vuoto grandissimo all’interno del panorama del cinema italiano. l’attrice fiorentina, sposata da mezzo secolo con lo scrittore Raffaele La Capria, vanta una carriera esemplare: attrice televisiva, di cinema e teatro, ha vinto il David di Donatello per Mine Vaganti di Ozpetek. Il suo carattere, così raffinato e cortese che tanto la ...

La perla del Tirreno premia il talento italiano : Antonio Cabrini alle “Giornate del Cinema Lucano a Maratea” : Non solo Cinema, spettacolo e cultura all’undicesima edizione delle “Giornate del Cinema Lucano a Maratea – Premio Internazionale Basilicata”, che si terranno dal 23 al 27 luglio nella suggestiva perla del Tirreno. Durante la serata del 24 sarà premiato l’allenatore ed ex calciatore Antonio Cabrini, Campione del mondo con la nazionale italiana nel 1982. Cabrini, uno dei più grandi talenti italiani di ogni tempo, si è ...

“Welcome Home” Riccardo Scamarcio - Acquaroli e Bellagamba per il Cinema italiano : Welcome Home, un cast italiano d'eccezione George Ratliff dirige un cast italiano d’eccezione nel suo film “Welcome Home” uscito al cinema questa settimana. Al centro del thriller i protagonisti Aaron Paul (Bryan Palmer) e Emily Ratajkowsky (Cassie Ryerson) insieme al nostro Riccardo ...

SIAE il Cinema perde 20 milioni di euro - Come un gatto in tangenziale salva il box office italiano del 2018 : SIAE le sale cinematografiche perdono 8 milioni di telespettatori SIAE, cinema italiano: Come un gatto in tangenziale il film italiano più visto con 9,6 milioni di ...

Valentina Cortese è morta/ Addio alla diva del Cinema italiano : venerdì i funerali : Valentina Cortese è morta, l'attrice milanese si è spenta all'età di 96 anni: fu candidata agli Oscar per per Effetto notte.

Giffoni Film Festival 2019 programma e ospiti del Cinema italiano : Giffoni Film Festival 2019 Alessandro Borghi l'ultimo arrivato Il Giffoni Film Festival, come ogni anno, è la manifestazione cinematografica più allegra dell’estate. ospiti, proiezioni, ...