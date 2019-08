Fonte : oasport

(Di sabato 10 agosto 2019)è pronto per sbarcare nel mondo dei professionisti. Il giovane ciclista ha infatti firmato un contratto con la Lotto-Soudal, formazione World Tour che dprossima stagione abbraccerà questo promettente talento nato il 10 gennaio 1998. Il 21enne è attualmente tesserato per la Kometa Cycling Team, la squadra seguita direttamente da Albertoe Ivanche può contare su una formazione Continental ma anche su compagini under 23 e juniores (in questo team èanche Matteo Moschetti). Il milanese, che ha più volte dichiarato di avere Vincenzo Nibali come modello, si ritiene un corridore completo. Il suo miglior risultato in stagione è il quinto posto nella classifica generale dell’Istarsko Proljece ma è arrivato anche settimo al Giro di Ungheria e undicesimoVuelta Castilla y Leon dove ha colto anche due quinti posti di tappa. Recentemente ha ...

OA_Sport : Ciclismo, Stefano Oldani passa professionista: cresciuto alla corte di Contador e Basso, ora il salto alla Lotto-So… - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: VIDEO La strana caduta di #Lambrecht, spunta il video #TDP2019 - stefano_zz : RT @sportface2016: Dramma al Giro di Polonia 2019 Bjorg Lambrecht, giovane corridore belga di soli 22 anni, è deceduto dopo una brutta cad… -