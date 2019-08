Ciclismo | Europei 2019 oggi 10 agosto | programma | orari e tv Tutti gli italiani in gara

Ciclismo - Europei 2019 : Marta Bastianelli a caccia della doppietta nella prova in linea femminile - le azzurre sfidano la corazzata olandese : La penultima giornata degli Europei 2019 di Ciclismo su strada, in corso di svolgimento ad Alkmaar (Paesi Bassi), si chiuderà con uno degli appuntamenti più attesi del programma: la prova in linea femminile della categoria Elite. Rispetto al settore maschile caratterizzato dalle tante assenze, la competizione vedrà al via tutte le protagoniste di primo piano del panorama internazionale, in una gara che si annuncia particolarmente incerta ed ...

Ciclismo - Europei 2019 : bronzo per Andrea Piccolo tra gli juniores. Vince Andrii Ponomar con un gran numero : Spettacolo e grandi emozioni nella prova in linea juniores agli Europei 2019. Una gara giocata sul filo dei secondi fin dai primi chilometri. Il risultato è stato incerto fin sul traguardo, con l’ucraino Andrii Ponomar che è stato autore di un gran numero. Quando mancava praticamente un giro al termine, è partito con un’azione solitaria che l’ha portato a tagliare la linea d’arrivo a braccia alzate, Vincendo per ...

Ciclismo - Europei 2019 : domani la prova in linea under 23. Gazzoli e Dainese le punte di un’Italia che sogna il trionfo : Altra giornata dedicata alle prove in linea per quanto riguarda gli Europei di Ciclismo su strada in quel di Alkmaar (Olanda). È la volta degli under 23 al maschile: 138 chilometri, il percorso è ormai quello visto e rivisto in questi giorni, con tanta pianura e quel tratto di pavé insidiosissimo sul finale (termina proprio all’ultimo chilometro). Insidiose anche le strade, che bagnate dalla pioggia e colpite dal vento presentano ...

LIVE Ciclismo - Europei 2019 in DIRETTA : prova in linea juniores - Piccolo e Trainini le punte dell’Italia - ma occhio a Della Lunga : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.48 Ad Alkmaar (Olanda) è tutto pronto per la partenza dei ragazzi che si giocano il titolo continentale lungo i 115 Km del percorso, su un circuito di 11.5 Km da ripetere per 10 volte. 15.45 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Della prova in linea maschile juniores degli Europei 2019 di Ciclismo su strada. Il programma odierno degli Europei di Ciclismo – La presentazione Della ...

Ciclismo - Europei 2019 : la startlist e l’elenco completo dei partecipanti : Mancano soltanto due giorni all’apertura degli Europei 2019 di Ciclismo su strada in programma da mercoledì 7 agosto ad Alkmaar, nei Paesi Bassi. La rassegna iridata si chiuderà domenica 11 agosto con la prova in linea maschile, nella quale saranno al via diverse stelle del panorama internazionale. La spedizione italiana potrà contare su Matteo Trentin, impegnato nel tentativo di difendere il titolo conquistato a Glasgow lo scorso anno, e ...

Ciclismo - Europei 2019 : Letizia Paternoster CAMPIONESSA D’EUROPA! Volata magistrale dell’azzurra - trionfo tra le Under23 : Con una Volata magistrale Letizia Paternoster si laurea CAMPIONESSA europea tra le Under23. La 20enne trentina conquista una meravigliosa medaglia d’oro nella prova in linea femminile Under23 degli Europei 2019 di Ciclismo su strada. Ad Alkmaar (Olanda) la Nazionale Italiana ha corso in modo impeccabile dal punto di vista tattico, tenendo chiusa la corsa e poi facendo un treno perfetto per lanciare lo sprint della giovane stella azzurra, che si ...

Ciclismo - Europei 2019 : il medagliere aggiornato. Italia seconda con 2 ori : Sono scattati mercoledì 7 agosto, gli Europei di Ciclismo su strada, che si disputano in Olanda: proprio ai padroni di casa va il primo oro della manifestazione, assegnato nella cronometro juniores femminile. Completano il podio della gara inaugurale la Russia, all’argento, e la Svezia, al bronzo. Andrea Piccolo nella gara maschile regala la prima gioia all’Italia, terza nel medagliere considerando anche il bronzo nella cronometro ...

Ciclismo - Europei 2019 : juniores femminile. Gara ad eliminazione - doppietta olandese : vince Ilse Pluimers. Italiane lontane : Gara ricca di colpi di scena quella delle juniores agli Europei di Ciclismo con tantissime cadute: una vera e propria corsa ad eliminazione. Alla fine l’ha spuntata l’olandese Ilse Pluimers, brava ad attaccare al momento giusto. Nel gruppetto arrivato alla sue spalle, ha avuto la meglio in volata la compagna di squadra Van Rooijen. A chiudere il podio la francese Kristina Nenadovic. Brutta giornata per le Italiane, tagliate fuori ...

LIVE Ciclismo - Europei 2019 in DIRETTA : gara in linea femminile U23. Letizia Paternoster ed Elisa Balsamo a caccia della medaglia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della prova in linea U23 femminile – Il medagliere degli Europei 2019 – La medaglia di bronzo di Elena Pirrone nella cronometro U23 – La descrizione dettagliata del percorso Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prova in linea femminile categoria U23 degli Europei 2019 di Ciclismo su strada, secondo appuntamento della terza giornata della rassegna ...

LIVE Ciclismo - Europei 2019 in DIRETTA : prova in linea juniores femminile - condizioni difficili e grande selezione. Ultimi due giri al cardiopalma : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.10 Passaggio al traguardo, mancano 2 giri alla fine. 10.08 Ennesimo allungo di una francese ma Sofia Collinelli e tutta la selezione olandese fanno buona guardia. 10.06 Fase di studio fra le atlete di testa, fra poco si entra nel pavé e in quella sede qualcuna ci proverà sicuramente. 10.05 In vista di domenica quando correranno i professionisti bisognerà fare particolare attenzione ai ...

LIVE Ciclismo - Europei 2019 in DIRETTA : prova in linea juniores femminile - condizioni difficili e grande selezione. Caduta per Camilla Alessio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.59 Il secondo gruppo sembra ormai aver mollato, 45″ il ritardo quando si sta attraversando il tratto particolarmente tecnico nella città di Alkmaar. 09.57 Russia, Francia e Olanda non lasciano fare. Ripresa Sofia Collinelli, ma la figlia d’arte sembra la più in forma fra le azzurre. 09.54 ATTACCO DI SOFIA COLLINELLI! L’azzurra tutta sola ha guadagnato già qualche decina ...