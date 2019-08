Ciclismo | Europei 2019 | le quote per le scommesse Groenewegen favorito | Viviani a 6 00

Fonte : oasport

(Di sabato 10 agosto 2019) Conto alla rovescia per la corsa in linea dei professionisti che chiuderà glidi, l’appuntamento è per domenica 11 agosto ad Alkmaar (Olanda) dove andrà in scena una bella battaglia per la conquista del titolo continentale vinto lo scorso anno da Matteo Trentin. Gli atleti saranno impegnati su un percorso senza difficoltà altimetriche, 172 km in pianura ma con alcuni tratti in pavé che potrebbero rimescolare le carte in tavola. Si preannuncia comunque una volata di gruppo e il grandedella vigilia è inevitabilmente l’olandese Dylan, uno dei migliori sprinter in circolazione che viene dato dai bookmakers a 4.25. La quota sul tulipano è relativamente bassa ed è chiaramente l’uomo da battere di fronte al proprio pubblico ma l’Italia può giocarsi una carta importante come Elia, capace di vincere una tappa al Tour de ...

