Fonte : oasport

(Di sabato 10 agosto 2019) Penultima giornata per quanto riguarda glidisu stradain quel di Alkmaar. Sulle strade olandesi sono arrivate altre due medaglie per i colorinelle prove in lineaunder 23 uomini e delle donne élite. Andiamo a rivivere questo10con ledei protagonisti azzurri., leazzurri (10) Alberto, voto 10: era tra i grandi favoriti, era il super capitano azzurro e non ha deluso le aspettative. Il velocista che l’anno prossimo sarà nel World Tour con la casacca del Team Sunweb sceglie i tempi alla perfezione, trasportato dall’ottimo lavoro di squadra, parte ai 200 metri dal traguardo e domina in lungo e in largo lo sprint, vincendo addirittura per distacco. Lo aspettiamo tra i professionisti. Elena Cecchini, voto 9: scelta giusta al momento giusto, segue le ruote di Amy ...

Coninews : GRANDE ITALIA ???? agli Europei di ciclismo su strada ad Alkmaar in Olanda! Medaglia d'ORO ??per Alberto Dainese nella… - OA_Sport : Ciclismo, Europei 2019: le pagelle degli italiani di oggi (sabato 10 agosto). Dainese e l’under 23 si esaltano, ott… - zazoomblog : Europei ciclismo 2019: diretta tv in chiaro streaming e percorso. Le quote - #Europei #ciclismo #2019: #diretta -