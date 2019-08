Chiara Ferragni spaventa Leone con i suoi piedi Fedez Lello ha paura

Come si diventa Chiara Ferragni? Ecco tutti i segreti della prima influencer al mondo nel campo della moda : Chiara Ferragni, 31 anni, 15 milioni di follower, secondo la rivista Forbes prima influencer al mondo nel campo della moda, in pochissimo tempo è diventata un’icona, di stile, di eleganza, di vita. Nell’era dei social network, in cui la popolarità conta più di qualunque altro valore, avere milioni di fan virtuali è un potere immenso, che stravolge ogni forma di comunicazione e porta ad avere successo attraverso una strada apparentemente facile, ...

Chiara Ferragni come non l’abbiamo mai vista : il trailer di «Unposted» : Alla sfilata Fendi CoutureAlla sfilata Haute Couture di Giambattista Valli Alla sfilata Haute Couture di DiorAll'evento Lancome X Chiara FerragniA un evento di Glamour a MadridAll'evento InStyle meets Lancome X Chiara FerragniAll'evento InStyle Max Mara Women in FilmAll'amfAR gala a CannesAl Festival di CannesA un evento Omega, a Orlando«Il sogno di una bimba che diventa realtà», aveva scritto Chiara Ferragni sui social dando il grande annuncio: ...

Gossip : Chiara Ferragni incinta? La fashion blogger smentisce la notizia : Chiara Ferragni e Fedez di nuovo genitori? Questa la notizia che da qualche giorno accende la curiosità dei fan più devoti della coppia. A scatenare le voci su una possibile gravidanza della Ferragni sono stati proprio alcuni fan che, notando un pancino 'sospetto' in alcune foto pubblicate dalla stessa fashion blogger sul suo profilo Instagram, avevano creduto lei fosse nuovamente in dolce attesa, dando così inizio ad un vociferare che ha preso ...

Chiara Ferragni : secondo figlio in arrivo? La smentita : Il settimanale 'Spy', in edicola domani, venerdì 9 agosto 2019, sul proprio account Instagram, è pronto a rivelare i dettagli della seconda imminente gravidanza di Chiara Ferragni e Fedez. La coppia, sposata dal 1 settembre 2018, ha già un figlio, Leone (ribattezzato Lello) nato il 19 marzo 2018 a West Hollywood, contea di Los Angeles.prosegui la letturaChiara Ferragni: secondo figlio in arrivo? La smentita pubblicato su Gossipblog.it 08 ...

È uscito il primo trailer del docu-film di Chiara Ferragni - : Roberta Damiata uscito il primo trailer del docu-film di Chiara Ferragni, che verrà presentato al Festival del Cinema di Venezia e sarà sul grande schermo a settembre “Ho le lacrime agli occhi dalla felicità, mentre vi presento il primo trailer del mio docu-film. Spero vi piacerà”. Con queste parole Chiara Ferragni ha postato sulla sua pagina Instagram il trailer di “Chiara Ferragni unposted”, il docu-film che ripercorre tutta la sua ...

Chiara Ferragni mostra la prima ecografia di Leo. In arrivo una seconda gravidanza? : Chiara Ferragni ha postato il commovente video della prima ecografia, quando lei e Fedez hanno scoperto che sarebbero diventati genitori. Di ecografie durante la sua gravidanza, Chiara Ferragni ne ha mostrate tante, ma quella postata sulla sua pagina Instagram in questi giorni, è davvero molto speciale e riguarda la prima volta che ha scoperto di aspettare un bambino. Sia lei che Fedez hanno cercato da subito di avere un figlio, ...

Chiara Ferragni sulla spiaggia libera a Ibiza con Leone. Fan impazziti : «Come i povery - una di noi!» : Chiara Ferragni sta trascorrendo le sue vacanze a Ibiza assieme al marito Fedez e la figlio Leone, ormai grande protagonista della sua pagina social. Chiara, tra le influencer più potente al mondo, ama la bella vita ed è molto attiva su Instagram, dove proprio oggi ha stupito una gran parte dei suoi fan. Chiara infatti ha trascorso la giornata in una spiaggia libera di Ibiza.\\ Nel post si vedono lei e il figlio su un asciugamano sulla ...

Chiara Ferragni in topless su Instagram : valanga di critiche per lo scatto social : Fedez ha pubblicato una foto su Instagram in cui si mostra accanto a Chiara Ferragni. I due sono stesi l’uno accanto all’altra su un’imbarcazione al largo di Ibiza e l’influencer è in topless. Chiara prova a coprire il seno con le mani, ma qualcosa resta scoperto. A scatenare l’ironia dei fan però è ben altro. “Che cosa si sta coprendo Chiara?” chiedono infatti in tanti, alludendo alle sue forme poco generose. “Togliere il reggiseno per ...

Chiara Ferragni incinta? Lei e Fedez seminano indizi sui social : «Oggi hai le te*** grandi» : Fedez e Chiara Ferragni potrebbero essere in procinto di dare un fratellino o una sorellina al piccolo Leone. Gli indizi social ci sono tutti, ma l'imprenditrice digitale riserva sempre qualche...

