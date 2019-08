Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 10 agosto 2019) Una, in cui vivevano in condizioni igienico-sanitarie precariedi cittadini di origine africana usati come forza lavoro nei campi, è stata sequestrata a Meliccucco, nella piana di Gioia Tauro. La polizia ha denunciato tre persone. L’indagine, coordinata dalla Procura di Palmi e condotta da personale della Squadra mobile di Reggio Calabria e del commissariato di Gioia Tauro, è iniziata nell’ambito dei controlli interforze disposti dal Questore per reprimere il. Il caporale aveva il compito di trasportare, alle prime ore del mattino, la manodopera sui campi a bordo di un furgone per poi ricondurla all’interno dellanel tardo pomeriggio. Gli stranieri, secondo quanto ricostruito dalla Polizia, venivano fatti alloggiare nellain due stanzoni al cui interno erano ammassate brandine e materassi; disponevano di servizi ...

TutteLeNotizie : Caporalato, decine di migranti in una masseria fatiscente con bagni all’aperto e brandine… - GazzettaDelSud : #Caporalato, decine di #migranti in una masseria fatiscente di #Melicucco: 3 denunce - reggiotv : Lotta al 'caporalato'. Sequestrata masseria fatiscente: vi alloggiavano decine di braccianti extracomunitari [VIDEO] -