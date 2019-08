Campionati Europei Beach Volley | 5° posto per la coppia italiana Lupo-Nicolai

Al via Campionati Europei - Viviani guida spedizione azzurra : Al via i Campionati Europei di ciclismo, in programma ad Alkmaar, in Olanda. Si parte domani con le prove a cronometro degli Juniores e con la grande novita' di quest'anno: la staffetta mista a tempo, composta da tre uomini e tre donne, che fara' il suo debutto anche ai prossimi Mondiali dello Yorkshire. La giornata di giovedi' e' dedicata alle prove a cronometro degli Under 23 e degli elite donne e uomini. Venerdi' iniziano le prove in linea ...

Beach Volley – Campionati Europei : azzurri in gara a Mosca da lunedì : Beach Volley: lunedì a Mosca il sipario sui Campionati Europei, tante coppie azzurre in gara Da lunedì 5 agosto, a Mosca, prenderanno il via i Campionati Europei di Beach Volley, che termineranno domenica 11 con le gare che assegneranno le medaglie. Si comincerà con quattro coppie italiane ai nastri di partenza: nel tabellone femminile ci saranno Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth che, seppur reduci da una prestazione non brillante nel ...

Vela – Campionati Europei 420 e 470 Junior - l’Italia chiude la rassegna con un bronzo : Andrea Totis e Alice Linussi nella flotta Men/Mixed dei 470 e Oscar Pouschè e Luca Coslovich nella classifica Under 17 dei 420 Si sono appena conclusi a Vilagarcia de Arousa nella Spagna del Nord-Ovest i Campionati Europei 420 e 470 Junior con una medaglia di bronzo per i nostri Andrea Totis e Alice Linussi (LNI Mandello/SV Barcola Grignano) nella categoria Men/Mixed della classe olimpica 470, Andrea e Alice conquistano anche la medaglia ...

Mountain Bike – Campionati Europei : primo oro per l’Italia - Gaia Tormena domina la gara dell’Eliminator : Grande prova della 17enne valdostana che vince tutte le manche e conquista il titolo europeo confermandosi tra le migliori interpreti di questa specialità. Tra gli uomini quinto posto di Mirko Tabacchi La prima medaglia d’oro per l’Italia ai Campionati Europei MTB in svolgimento a Brno ha il volto sorridente e pulito di Gaia Tormena, 17 enne valdostana che ha dominato la gara dell’Eliminator. L’azzurra che corre per ...

Campionati Europei di Mountain Bike - Teocchi e Colledani convocati per la rassegna di Brno : I due atleti élite del Team Bianchi Countervail saranno in gara con Methanol 29 FS a Brno (Repubblica Ceca) domenica 28 luglio Ci sono anche Nadir Colledani e Chiara Teocchi del Team Bianchi Countervail fra gli azzurri impegnati ai Campionati Europei MTB 2019 iniziati ieri a Brno, in Repubblica Ceca. L’atleta friulano e la bergamasca, che debutta fra le elite nella massima rassegna continentale, saranno entrambi in gara domenica 28 ...

Atletica – Campionati Europei U20 : Larissa Iapichino come mamma Fiona May - oro nel salto in lungo a Boras : Larissa è medaglia d’oro della stessa manifestazione che mamma Fiona May aveva vinto nel 1987 a Birmingham con la maglia della Gran Bretagna Straordinario a Boras: a 17 anni Larissa Iapichino è la campionessa europea under 20 del salto in lungo! Finale stupenda, un botta e risposta continuo tra l’azzurra che trionfa con 6,58 (+1.2), la svedese Tilde Johansson (6,52) e la britannica Holly Mills (6,50). Foto Piero Cruciatti / ...

Atletica – Campionati Europei U20 : Larissa Iapichino in finale nel lungo - bene anche gli altri azzurri oggi in gara : Domattina l’atleta azzurra tornerà in pedana per la finale alle 11.18 per tentare l’assalto ad una medaglia Basta un salto a Larissa Iapichino per centrare la finale del lungo agli Europei under 20 di Boras. L’azzurrina apre la giornata con 6,50 e oltrepassa la misura richiesta per la qualificazione diretta (6,35), con un vento alle spalle di +1.0. Domattina tornerà in pedana per la finale alle 11.18. Dopo la straordinaria ...

Campionati Europei di Sitting Volley – Storica Italia - le azzurre staccano il pass per la finale e le Paralimpiadi di Tokyo 2020 : Straordinaria doppietta per le Italiane che conquistano la finale continentale contro la Russia e soprattutto la qualificazione alle Paralimpiadi di Tokyo 2020 Il 19 giugno 2019 è una data che entra di diritto nella giovane storia del Sitting Volley azzurro. L’impresa è firmata dalla nazionale Italiana femminile, ai Campionati Europei il 3-0 (25-12, 25-9, 25-23) in semifinale sulla Germania vale una straordinaria doppietta: la finale ...

Atletica – Campionati Europei U20 : doppietta azzurra nei 100 metri - Fontana e Paissan conquistano la medaglia d’oro : Vittoria Fontana e Lorenzo Paissan vincono la gara dei 100 metri ai Campionati Europei U20 in corso di svolgimento a Boras Straordinaria doppietta senza precedenti per l’Italia nei 100 metri ai Campionati Europei under 20 di Boras, in Svezia. Due azzurri conquistano la medaglia d’oro: Vittoria Fontana con 11.40 (+0.8) riesce anche a migliorare il record nazionale juniores, a trent’anni esatti di distanza, dopo averlo eguagliato ieri in ...

Campionati Europei di nuoto : Roma ha presentato la candidatura per il 2022 : Roma si è proposta, sotto la guida di Daniele Frongia, assessore allo sport e dei grandi eventi, per l'edizione dei "Campionati europei di nuoto, Tuffi, nuoto sincronizzato ed in acque libere" che si svolgeranno nel 2022 per la durata di due settimane. Non è la prima volta che l'Italia sarebbe teatro di quest'importante manifestazione: infatti è già accaduto nel 1927 a Bologna, nel 1954 a Torino e nel 1983 proprio nella capitale. A fronte ...

Pallavolo – Campionati Europei U16 : l’Italia stacca il pass per le semifinale - stesa anche la Serbia 3-0 : Le azzurre si sono assicurate il pass per le semifinali in programma a Trieste il 20 e il 21 luglio, in virtù del successo ottenuto contro la Serbia per 3-0 Giornata di verdetti nella pool B dei Campionati Europei under 16 femminili, con l’Italia che si è assicurata il pass per le semifinali in programma a Trieste il 20 e il 21 luglio, in virtù del successo ottenuto contro la Serbia per 3-0 (25-15, 25-21, 25-22). Fasi finali conquistate ...

Atletica – Campionati Europei U20 : domani si comincia - 27 gli azzurri impegnati nella prima giornata di gare : La città di Boras ospiterà i Campionati Europei U20 di Atletica, grande attesa per gli azzurri impegnati nella manifestazione Una scritta gigante, stile murales, sulla parete della zona riscaldamento che costeggia il rettilineo opposto: è composta dalle cinque lettere di “Boras” e dà il benvenuto nella cittadina svedese vestita da capitale dell’Atletica giovanile europea. È la vigilia azzurra degli Europei under 20, in Svezia, non lontano ...

Nuoto - la città di Roma si candida per ospitare i Campionati Europei del 2022 : Il sindaco Raggi ha emesso una memoria approvata in Giunta per candidare Roma ad ospitare i Campionati Europei di Nuoto del 2022 I Campionati Europei di Nuoto del 2022 potrebbero tenersi a Roma, il sindaco Raggi infatti ha reso noto di voler candidare la Capitale ad ospitare la rassegna continentale. La prima cittadina ha emesso oggi una memoria, approvato dalla Giunta, con cui sottolinea come il Campidoglio “riconosca ...

Campionati Europei BMX – Radaelli oro nella gara Cruiser - Gasparoli è d’argento nella categoria Allievi : Marco Radaelli trionfa nella prima giornata di gare e si conferma re dei Cruiser Allievi, Tommaso Gasparoli chiude in bellezza con un argento nella stessa categoria Si chiude con un’altra bellissima medaglia azzurra l’edizione 2019 dei Campionati Europei BMX. A conquistare il secondo gradino del podio è Tommaso Gasparoli, che nella categoria Allievi non fa sconti a nessuno e si prende un meritatissimo argento. La prima vittoria ...