Caldo | come difendersi | ecco i consigli del ministero della Salute

Caldo - effetto natsubate : che cos'è e come si combatte (anche a tavola) : Fastidi nella digestione, spossatezza, sonnolenza. Sono sintomi associati al gran Caldo e già erano stati accusati da milioni di persone con la prima ondata di calore a inizio luglio. La diagnosi è: natsubate, un termine giapponese che letteralmente significa «sfinimento estivo». Da dove viene il termine natsubate È la fusione di due parole: natsu è l'estate, bate significa essere esausti. Il Giappone si ...

Icardi-Ronaldo - la coppia diventa…ICaldo : la parola a due ex come Boninsegna e Altobelli : Cristiano Ronaldo ha detto sì. Ora per completare il matrimonio mancano il sì di Icardi e quello dell’Inter. Una coppia che in molti sostengono non possa funzionare. Per motivi caratteriali, per smania di protagonismo. Indubbiamente, Icardi e Cristiano Ronaldo sono due prime donne. Ma la stima reciproca c’è. Tra chi vede incompatibilità e chi invece li vede fatti l’uno per l’altro si stagliano i pareri di Roberto ...

Luglio 2019 - il mese più Caldo di sempre : come ha stravolto il nostro futuro (in peggio) : Il caldo estremo ha raggiunto livelli tali per cui il Luglio 2019 appena concluso è stato il mese più caldo della storia. La causa è il riscaldamento globale da noi provocato e ciò a cui stiamo assistendo è un momento di svolta per la nostra storia: tra la Siberia che brucia e la Groenlandia che si scioglie, ecco cosa rischiamo.Continua a leggere

Come combattere il Caldo senza accendere (o accendendo poco)?l’aria condizionata : Per chi possiede un climatizzatore ci sono accorgimenti per cercare di non farne un cattivo o eccessivo uso, ma anche

Andrea Giuliacci : "Come sconfiggere il Caldo? Con pazienza e il nucleare" : Massimo M. Veronese Il meteorologo: "Tra qualche anno si soffocherà per due mesi di fila l'anno. E l'Italia rischia più di tutti" Tutto dipende da lui. Il nostro umore, le vacanze, i progetti del giorno. Andrea Giuliacci è il periscopio di quest'estate mai così estrema. E nessuno meglio di lui può dirci come si esce dall'inferno. Che succede al tempo? «Caldo e temporali ci sono sempre stati. La differenza è che ora sono estremi: il ...

Pressione alta e Caldo - cosa fare? Tutto su sintomi - cause e valori - cosa mangiare e come abbassarla con rimedi naturali : Numerose persone soffrono di Pressione alta, che, con il caldo estivo, può rivelarsi difficile da gestire: l’ipertensione è molto diffusa, spesso determinata da un’alimentazione errata. E’ considerata un importante fattore di rischio per l’ictus, l’infarto del miocardio, l’insufficienza cardiaca, gli aneurismi nelle arterie e per la malattia arteriosa periferica. La condizione aggrava lo stato di salute di ...

Caldo record - come scegliere climatizzatori e ventilatori «last minute» : È tornato il grande Caldo, sopra i 30 gradi, con il suo fastidioso carico di umidità: per una rapida soluzione nei negozi si trovano split singoli (l’unità intyerna del...

Meteo da incubo : in arrivo una settimana con Caldo record - l'Italia come un forno : Arriva una settimana di fuoco con afa record: previsioni Meteo da incubo per questa settimana, con temperature che toccheranno i 40 gradi in tante regioni italiane. 3bMeteo.com comunica le...

Dormire quando fa Caldo da morire? Ecco come fare : OrdineAbbassare la temperatura dell’ambienteMantenere il buioLa luce artificialeAlimentazioneUna torrida e sfinente giornata estiva volge al termine. Già pregustiamo il tonfo fra le braccia di Morfeo: desideriamo solo Dormire e invece no. No, perché fuori fa caldo, nella stanza fa caldo, il cuscino e le lenzuola sono calde, chi ci dorme a fianco è una stufa insopportabile. E quindi via con la tarantella nel letto: mezzanotte, l’una, le due. ...

Caldo record a giugno - in Italia come in Groenlandia : nel luogo più a Nord della Terra toccati i 21 gradi : Dopo quello del 2003, il giugno di quest’anno è stato in assoluto il secondo più Caldo. Almeno dal 1800, ovvero da quando si sono iniziati a registrare i dati sulle temperature. Secondo l’Istituto di scienze dell’atmosfera e del Clima del Consiglio nazionale delle ricerche (Isac-Cnr), il mese scorso la temperatura è stata superiore di 3,30 gradi centigradi rispetto alla media. Era da 16 anni che non si registrava un giugno così ...

Caldo - come fare sesso senza sudare troppo : Il Caldo non andrà via ancora per un po’, anzi diciamo che è appena cominciato. E se d’estate le persone, dalle statistiche, hanno riguardo all’attività sessuale un afflato maggiore, vuoi perché si è più scoperti, vuoi perché maggiore è il tempo del relax, c’è da dire che il sesso d’estate comporta un'estenuante lotta contro il Caldo e contro l’afa, che condiziona in qualche modo anche questa «attività». Coccolarsi e scambiarsi effusioni ...

Caldo ed effetto Natsubate - “l’esaurimento estivo” che causa spossatezza - problemi di digestione e letargia : come combatterlo con la giusta alimentazione : spossatezza, problemi di digestione e letargia complice il gran Caldo hanno preso il sopravvento, alimentando litigi in ufficio e persino sui social. La ‘diagnosi’ arriva dal Giappone e prende il nome di Natsubate, termine che letteralmente significa ‘esaurimento estivo‘ e che nasce dall’unione delle parole giapponesi natsu, ovvero estate, e bate, ossia essere esausti: un concetto utilizzato dai nipponici per ...

Caldo - attenzione all'effetto Natsubate : cos'è e come combatterlo : L'arrivo dell'estate coincide con l'aumento delle temperature, ma l'arrivo dell'afa nasconde diverse insidie, tra cui questa...

Animali in auto e Caldo : come comportarsi : Nonostante le sentenze di condanna per comportamenti di questo genere, continuano a verificarsi casi di Animali lasciati in automobile sotto il sole o comunque con alte temperature. La Lega Nazionale per la Difesa del Cane offre una piccola guida sulle leggi e su cosa fare se ci si trova davanti a una situazione di questo tipo. Anche in estate è sempre bello portare con sé i propri amici a 4 zampe, ma bisogna sempre tenere in considerazione le ...