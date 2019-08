Calciomercato Milan – Il PSG torna su Donnarumma | da Perin alle piste estere | tutti i

Fonte : sportfair

(Di sabato 10 agosto 2019) Il PSGa tentare: ilpensa ad una ghiotta plusvalenza e stila una lista di possibili sostituti Non è estate dise Gigionon finisce in orbita PSG. Ceduto Trapp al Francoforte, il club parigini è rimasto con il solo Areola che non dà le garanzie necessarie. Leonardo vorrebbe portare a Parigi, visto alfino a qualche settimana fa come dirigente. I rossoneri non si siedono a trattare per meno di 50 milioni, cifra che consentirebbe al club meneghino di fare una sostanziosa plusvalenza utile per questioni di Fari Play Finanziario. Ilavrebbe comunque Reina in squadra, portiere affidabile e sul quale la società ripone la sua fiducia, ma intanto ha iniziato a stilare una lista dei possibili sostituti: piace, fermo per infortunio per qualche mese; Keylor Navas del Real Madrid, chiuso da Courtois, sarebbe un ...

DiMarzio : #Calciomercato | Il #Parma a caccia di un terzino, occhi in casa #Milan - MarcoBovicelli : #Milan, incontro tra #Maldini e il ds del #Parma #Faggiano che vuole #Laxalt: chieste informazioni anche su… - GoalItalia : Il Parma 'saccheggia' il Milan: nel mirino sia Laxalt che Strinic ?? -