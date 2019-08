CALCIOMERCATO INTER NEWS Ore decisive per Perisic al Bayern Monaco! | ultime notizie

CALCIOMERCATO INTER - il Bayern Monaco insiste per Perisic : nerazzurri però non convinti della formula : Il club bavarese vorrebbe ingaggiare il croato con la formula del prestito oneroso, ma l’Inter e il giocatore non sono convinti Ufficializzato l’acquisto di Romelu Lukaku, per l’Inter adesso è il momento di pensare alle uscite. In primis si lavora per la cessione di Ivan Perisic, giocatore che piace eccome al Bayern Monaco. Il club bavarese vorrebbe il croato con la formula del prestito oneroso, che tuttavia non convince ...

CALCIOMERCATO Juventus - piace Everton : dalla Spagna - voci di interesse per Coutinho : Sono ore bollenti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero, infatti, starebbe lavorando per l'acquisto di Everton Soares, uno dei protagonisti dell'ultima Coppa America vinta dal Brasile. L'esterno offensivo classe 1996 è di proprietà del Gremio e ha attirato su di sé le attenzioni di alcuni dei migliori top club internazionali; tra questi ci sarebbe anche la Juventus. Anche il Milan ha provato ad acquistare il ...

Juve ossessionata da Conte. Un CALCIOMERCATO suicida? Pur di disturbare l'Inter... : Il colpo Lukaku ha anche un significato "politico": se è vero che la Juve ci ha provato, vuol dire che è stata sconfitta su un ring - il mercato - su cui da anni non ha rivali, almeno in Italia. Vuol dire anche che l' Inter si sta mettendo sullo stesso piano della Juve: non solo può competere per gl

CALCIOMERCATO 9 agosto venerdì : Juve - scambio Dybala-Icardi - i nuovi dettagli. Inter - è l’ora di Dzeko! Fiorentina - ecco Pulgar : Calciomercato 9 agosto- ecco tutte le trattative di oggi venerdì 9 agosto. JuveNTUS– Sfumata la possibile cessione di Dybala al Tottenham, prendere corpo il potenziale scambio alla pari tra l’attaccante argentino e Icardi. I bianconeri vorrebbero evitare l’operazione, anche perchè il PSG resta ancora in corsa per la Joya. Tuttavia, la sensazione è che lo […] L'articolo Calciomercato 9 agosto venerdì: Juve, scambio ...

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Lukaku fa già sognare - ma quante spine... - ultime notizie - : CALCIOMERCATO INTER NEWS, tutte le ultime notizie sulle trattative dei nerazzurri: Lukaku infiamma i tifosi INTERisti, al lavoro sugli esuberi come Perisic.

CALCIOMERCATO INTER – Perisic in uscita - interessa al Bayern Monaco : ipotesi prestito oneroso : Ivan Perisic non rientra nei piani di Antonio Conte, possibile cessione per il croato: il Bayern Monaco sonda il terreno, l’Inter apre al prestito oneroso Nel giorno dell’arrivo di Lukaku, l’Inter pensa già al mercato delle cessioni. Diversi gli esuberi presenti in rosa, anche di alta qualità come Ivan Perisic. L’esterno croato, provato largo nel 3-5-2 e anche nei due davanti, non ha convinto Antonio Conte che, pubblicamente, lo ha escluso ...

CALCIOMERCATO INTER - ufficiale l’arrivo di Romelu Lukaku : “volevo solo questo club perchè non è per tutti” : Il club nerazzurro ha ufficializzato l’ingaggio dell’attaccante belga che arriva a titolo definitivo dal Manchester United Romelu Lukaku è un nuovo giocatore dell’Inter, il club nerazzurro ha ufficializzato l’ingaggio dell’attaccante belga con un comunicato apparso sul proprio sito. Claudio Furlan/LaPresse Questa la nota della società del presidente Zhang, che reca anche le prime parole del classe ’93: ...

CALCIOMERCATO Serie A - cessioni per Inter e Bologna : importante rinnovo in casa Fiorentina : Calciomercato – Giorni importanti per il mercato. Le squadre iniziano a pensare anche alle uscite dopo aver chiuso operazioni in entrata. L’Inter, dopo il colpo Lukaku, piazza Puscas in Inghilterra. L’attaccante rumeno va al Reading, squadra di Championship, a titolo definitivo. Uscita anche per il Bologna. Il club rossoblù comunica in una nota di aver ceduto al Bristol City il centrocampista ungherese Adam ...

Lukaku all'Inter - ultimissime di CALCIOMERCATO : Romelu Lukaku sarà il prossimo centravanti dell’Inter. La società nerazzurra ha chiuso nella serata del 7 agosto l’acquisto dell’attaccante belga con il Manchester United, firmando l’acquisto più caro della propria storia. La lunghissima trattativa, iniziata ai primi di luglio, si è conclusa con Steven Zhang che verserà nelle casse del club inglese 65 milioni di euro (pagabili in due anni), ...

CALCIOMERCATO INTER - affare fatto per Lukaku : il belga atteso in nottata a Milano - domani le visite : Romelu Lukaku può ormai definirsi un giocatore dell‘Inter. Il 26enne attaccante belga effettuerà domani le visite mediche con il club nerazzurro, che ha raggiunto l’accordo con il Manchester United per 65 milioni di euro più 13 di bonus. Il giocatore, atteso a Milano in nottata, dovrebbe firmare un contratto quinquennale a 9 milioni a stagione. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o ...