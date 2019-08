Bitter Sweet | spoiler | la sorella di Deniz viene segregata in casa dal marito

Bitter Sweet - anticipazioni : Demet apprende che Hakan ha ucciso suo fratello : Torna l'appuntamento con le notizie su Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la serie tv turca che sta conquistando i telespettatori del piccolo schermo. Nelle prossime puntate italiane, Demet Kaya capirà che ad uccidere suo fratello Demir e Zeynep è stato Hakan Onder, poiché ossessionato di diventare capo della Pusola Holding. Bitter Sweet: battaglia per l'affido di Bulut Le nuove anticipazioni di Bitter Sweet, riguardanti le prossime puntate ...

'Bitter Sweet' in pausa dal 12 al 16 agosto - la soap riprenderà lunedì 19 dal 51° episodio : Dal 5 agosto Canale 5 ha interrotto la programmazione pomeridiana delle soap 'Beautiful' e 'Il segreto'. La rete ha comunque continuato a trasmettere le puntate di 'Una Vita' e 'Bitter Sweet - Ingredienti d'amore', prolungandone la durata in modo da tenere compagnia al pubblico dalle 13,40 alle 16.30 circa. Tuttavia, nella settimana dal 12 al 16 agosto anche 'Bitter Sweet' andrà 'in vacanza', mentre le vicende degli abitanti di Acacias 38 ...

Bitter Sweet - spoiler : l'Aslan chiede la mano della Piran dopo una dichiarazione d'amore : Torna lo spazio dedicato alle notizie su Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la serie tv rivelazione di questa estate italiana. Nelle prossime puntate in programma a settembre su Canale 5, Ferit Aslan deciderà di confessare a Nazli Piran i suoi sentimenti dopo averle fatto una romantica proposta di matrimonio, che purtroppo non avrà il risultato sperato. Bitter Sweet: Ferit delude la moglie, l'Aslan si dichiara a Nazli Le anticipazioni di Bitter ...

Bitter Sweet Anticipazioni Turche : Demet scopre che Hakan ha ucciso suo fratello : Demet scoprirà la verità sul suo tremendo marito. È lui l'assassino di suo fratello ma non potrà rivelarlo a nessuno. L'Onder la tiene in scacco!

Bitter Sweet anticipazioni - Demet confessa segreto ad Hakan : ancora inganni : anticipazioni Bitter Sweet, Demet tenta di uccidere Nazli Hakan e Demet torneranno protagonisti indiscussi di Bitter Sweet dopo il matrimonio di Ferit e Nazli che per un bel po’ di puntate ruberà loro la scena. Non che spariranno, sia chiaro, ma gli eventi che coinvolgeranno i due innamorati saranno tali e tanti che tutti saremo […] L'articolo Bitter Sweet anticipazioni, Demet confessa segreto ad Hakan: ancora inganni proviene da ...

Bitter Sweet - trame : la sorella di Nazli rischia di essere abusata a causa di Hakan : I due protagonisti principali della telenovela turca Bitter Sweet - Ingredienti d’amore si vedranno costretti ad affrontare dei nuovi problemi prima di poter avere il tanto atteso lieto fine. Nelle puntate andate in onda in Italia in questi giorni Ferit Aslan e Nazli Piran sono arrivati ad organizzare il loro finto matrimonio con l’intento di riuscire a convincere il giudice ad affidargli Bulut. Gli spoiler dei prossimi appuntamenti rivelano ...

Bitter Sweet - spoiler settembre : Hakan offre soldi alla Pelin affinché riconquisti l'Aslan : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la serie tv turca che tornerà in onda lunedì 19 agosto dopo la pausa per le festività di Ferragosto. Nelle puntate trasmesse a settembre Hakan Onder deciderà di rovinare le nozze di Ferita Aslan e Nazli Piran corrompendo Pelin Turan. Bitter Sweet: l'arrivo di Pelin Le anticipazioni di Bitter Sweet sulle puntate trasmesse a settembre su Canale 5, si soffermano sugli inganni ...

Bitter Sweet spoiler oggi 9 agosto : gli Aslan e Asuman scoprono che Burak è la spia : Continua su Canale 5 l'appuntamento quotidiano con 'Bitter Sweet - Ingredienti d'amore'. Questa settimana, a seguito della sospensione delle soap 'Beautiful' e 'Il segreto' dal 5 al 23 agosto, la telenovela turca ha raddoppiato tenendo compagnia al pubblico dalle 14,45 alle 16,30 circa. La soap, il cui titolo originale è 'Dolunay', è stata trasmessa in Turchia nel 2017 e va in onda da giugno anche in Italia, ottenendo un discreto consenso da ...

Bitter Sweet anticipazioni : l'Aslan ritrova l'ex fidanzata Pelin al suo compleanno : Torna l'appuntamento dedicato alle notizie su Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la serie tv ambientata ad Istanbul con protagonisti Can Yaman e Ozge Gurel, già vista nei panni di Oyku Acar in Cherry Season. Gli spoiler delle prossime puntate italiane annunciano che per Ferit Aslan ci sarà un'inaspettata sorpresa in occasione del suo compleanno. L'uomo, infatti, ritroverà la sua ex fidanzata Pelin Turan, invitata inconsapevolmente da Nazli ...

Bitter Sweet Anticipazioni 9 agosto 2019 : Ferit in prigione! : Hakan mette della droga nei camion di Ferit e chiama la polizia. L'architetto viene arrestato ma per fortuna riesce a scagionarsi in fretta.

Bitter Sweet trame : l'Aslan apprende che la sua ex Pelin aspettava un figlio da lui : Un nuovo personaggio femminile dopo Demet, porterà scompiglio nelle prossime puntate della soap opera turca Bitter Sweet - Ingredienti d’amore, che in poco tempo ha conquistato il cuore dei fan italiani. Gli spoiler relativi alle trame del prossimo mese, svelano che l’arrivo di Pelin Turan, avrà delle conseguenze spiacevoli nel rapporto tra Ferit Aslan e Nazli Piran. L’architetto proprio quando sarà sul punto di dichiarare il suo amore alla ...

Bitter Sweet in pausa - Ferit e Nazli in vacanza : ecco quando riprende la soap : Programmazione Bitter Sweet: pausa per la soap opera nella settimana di Ferragosto La programmazione di Bitter Sweet ha subito un po’ di cambiamenti nell’ultima settimana e li subirà anche nella prossima, visto che ci sarà una pausa estiva dovuta molto probabilmente al fatto che nella settimana di Ferragosto le ferie porteranno via a Mediaset un […] L'articolo Bitter Sweet in pausa, Ferit e Nazli in vacanza: ecco quando ...

Bitter Sweet/ Anticipazioni 9 agosto : Alya di nuovo delusa da Deniz? : Bitter Sweet, Anticipazioni puntata 9 agosto 2019: Ferit arrestato per spaccio di droga a causa del piano diabolico di Hakan, ma...

Bitter Sweet - la soap non sarà trasmessa dal 12 agosto per una settimana - tornerà il 19 : Nuovo cambio di programmazione in vista per tutti gli appassionati delle soap opera del pomeriggio di Canale 5. Dopo lo stop di Beautiful e Il Segreto, anche Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la soap rivelazione d'ascolti di questa stagione televisiva estiva, sarà sospesa dal palinsesto della rete ammiraglia Mediaset per un'intera settimana. Una decisione che non renderà contentissimi i fan della serie, i quali dovranno attendere un po' di ...