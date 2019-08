Beppe Grillo dice no al voto e suona l' adunata | Fermiamo i nuovi barbari  

Fonte : agi

(Di sabato 10 agosto 2019) "Il mondo politico europeo ha un 'punto fisso rispetto alle stelle': il Movimento 5 stelle è biodegradabile, e ci contano così tanto che non resta da fare altro: deluderli. Perché non sanno neppure cosa significhi biodegradabile. La vita scorre per cicli: prima eri uno che tentava di tenere duro con Matteo Salvini e adesso, solo perché lui è nel pieno del suo ciclo di vuoto intamarrimento tu devi morire?". Questo è quello che ha scritto il Garante di M5s,, sul suo blog, con un post dal titolo "La coerenza dello scarafaggio". HO UN MESSAGGIO IMPORTANTE PER TUTTI VOI. Massima diffusione! https://t.co/CgZ65QTrxO —(@) August 10, 2019utilizza una metafora, parlando di un movimento biodegradabile, a fronte di partiti inquinanti. "Questa mattina - scrive- me ne stavo ì', in mezzo ad un cespuglio, a quasi cento metri dall'acqua ...

