Beppe Grillo | Altro che elezioni Cambiamo subito

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 10 agosto 2019) “Dobbiamo fare dei cambiamenti? Facciamoliche, salviamo il paese dal restyling in grigioverde dell’establishment, che lo sta avvolgendo! Come un serpente che cambia la pelle”. È un messaggio chiaro quello lanciato datramite il suo Blog. Il comico irrompe nella crisi di governo mandando due messaggi: niente votoe apertura a un cambiamento di alleanze da parte del Movimento. Con chi interloquirenon lo dice chiaramente, tuttavia basta scorrere il suo post per trovare indizi concordanti: archiviati Berlusconi e Salvini, sullo scenario politico non resta che il Pd e la sinistra. Scrive infatti il comico: “Mi eleverò per salvare l’Italia dai nuovi barbari, non si può lasciare il paese in mano a della gente del genere solo perché crede che senza di loro non sopravviveremmo. Un ...

