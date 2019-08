Bella e Gigi Hadid | sorelle bollenti in vacanza

Fonte : attualitavip.myblog

(Di sabato 10 agosto 2019)sono due delle top model più pagate e richieste del mondo. Lepassano la vita a vestirsi e svestirsi, che sia in passerella o davanti a un fotografo per una campagna ma è quando non sono al lavoro che esce il loro vero stile. Le due modelle hanno trascorso unaa Mykonos, all’insegna del relax e del divertimento. A giudicare dagli scatti social verrebbe da dire chesiano partite solo con un bagaglio a mano visto che si fanno fotografare solo in micro bikini. Due approcci con la moda molto diversi per le due, conda sempre super sexy e spudorata, che non rinuncia mai a tanga e aperture strategiche e unache, seppur poco vestita, è comunque più casta e delicata. Fiori, pois, animalier: le fantasie sui costumi dellesono le più svariate, così come i brand che spaziano da For Love and Lemons a Reina Olga, ma ...

