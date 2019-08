Belen è incinta | la telefonata di Stefano De Martino conferma tutto

Belen Rodriguez incinta - Stefano De Martino rompe il silenzio : Belen Rodriguez è di nuovo incinta e aspetta una bambina? Il gossip su una presunta seconda gravidanza per la showgirl, che da qualche mese è tornata ufficialmente con Stefano De Martino impazza ormai con insistenza. Non è un mistero, del resto, che la coppia stia cercando di regalare un fratellino o una sorellina al figlio Santiago. Lo lasciò intendere la stessa Belen Rodriguez a Verissimo: “Ho provato a voltare pagina e costruire un’altra ...

Belen Rodriguez non è incinta : 'Chi' cita la smentita di lei in studio a Tu si que vales : È vero oppure no che Belen Rodriguez aspetta un bambino? Stando al gossip che ha riportato il nuovo numero di "Chi", la soubrette non sarebbe in dolce attesa. Il malore che ha impedito all'argentina di registrare la prima puntata di "Tu si que vales", non avrebbe nulla a che fare con una sua ipotetica gravidanza: sarebbe stata la stessa 34enne a smentire questa voce quando è tornata in studio il giorno successivo. Nessun bebè in arrivo in casa ...

Belen incinta? La foto del lato B su Instagram dissolve ogni dubbio : Belen incinta per la seconda volta di Stefano De Martino? Il gossip impazza, ma ora la risposta sembra essere arrivata. Dopo la foto con salopette che avrebbe ingannato chiunque, la showgirl argentina ha sciolto ogni dubbio condividendo sul suo profilo Instagram uno scatto conturbante del lato B. Belen a Ibiza è è in una piscina, volta le spalle all’obiettivo e indossa solo un perizoma animalier che mette in risalto il fondoschiena tonico ...

Belen Rodriguez incinta di Stefano De Martino?/ Web diviso 'nelle storie beve birra' : Belen Rodriguez è incinta di Stefano De Martino? Sul web si scatena il dibattito tra i fans: 'ma se nelle storie beve birra'.

Belen Rodriguez forse incinta : il sospetto della salopette per nascondere il pancino : Le ultime foto della showgirl argentina non fanno che alimentare il sospetto che Belen Rodriguez sia davvero incinta. Dopo la foto sulla barca alle Baleari in cui il due pezzi di Belen ha svelato un pancino sospetto, sul suo profilo Instagram è comparsa una foto in salopette. Che, secondo alcuni, potrebbe essere un chiaro indizio di gravidanza. ...Continua a leggere

Belen è incinta? Il “dettaglio” della foto toglie ogni dubbio : Belen Rodriguez incinta? L’ultima foto sembra togliere ogni dubbio. Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme e i fan sprizzano gioia da tutti i pori. Da quando infatti i due avevano annunciato la loro separazione, tutti hanno sperato che il ballerino e la showgirl argentina potessero tornare insieme. E ora è successo. I due sui social si mostrano felici e innamorati e non fanno che scriversi dediche d’amore. Da quando Belen e ...

Belen Rodriguez potrebbe essere incinta e scrive : 'Niente più bello della famiglia' : Belen Rodriguez potrebbe essere in dolce attesa del suo secondo figlio. È questa la clamorosa indiscrezione di gossip che riguarda la celebre showgirl argentina, la quale quest'estate ha ritrovato la serenità al fianco dell'ex marito Stefano De Martino. La Rodriguez, dopo aver chiuso la sua relazione con il campione della Motogp Andrea Iannone, ha scelto di dare una seconda chance al padre di suo figlio Santiago e in queste settimane i due si ...

Belen incinta - la foto su Instagram che svela il mistero : Da quando Belen Rodriguez e Stefano De Martino, sono tornati insieme, si fanno sempre più insistenti le voci di una seconda gravidanza. Del resto, quel pancino sospetto, che si intravede nelle ultime fotografie postate dalla showgirl argentina, ha innescato i dubbi nella testa dei fan di Belen e dei sostenitori della coppia. Sappiamo inoltre, che diversi giorni fa, la Rodriguez, sarebbe stata colta da un malore, riconducibile alla presunta ...

Belen incinta – Gli scatti che fanno pensare alla dolce attesa – FOTO : La redazione del settimanale “Gente”, ha pubblicato le FOTO della showgirl che farebbero pensare ad una dolce attesa. Che sia in arrivo il compagno o la compagna di giochi di Santiago? Belen incinta – “Attenzione, attenzione: i patiti del gossip del momento che non vedono l’ora di sapere se davvero Belen sia incinta o no del suo secondo figlio, sfreghino gli occhi davanti alle ultime FOTO che supportano i rumors ...

Belen Rodriguez forse incinta - il settimanale Oggi pubblica l'indiscrezione (RUMORS) : La presunta seconda gravidanza di Belen Rodriguez sta infiammando il gossip estivo. Nuovi indizi trapelano e i rumors che vorrebbero Belen incinta per la seconda volta continuano a crescere. Secondo gli indizi che trapelano dal settimanale Oggi, la showgirl argentina sarebbe già in dolce attesa. Belen Rodriguez incinta per la seconda volta, gli indizi sulla presunta gravidanza Belen potrebbe essere incinta per la seconda volta. Il giornale Oggi ...

Belen è incinta? Le foto del pancino sospetto : Il settimanale Gente pubblica gli scatti che mostrano una rotondità eccezionale per il fisico snello della showgirl: che sia...

Belen Rodriguez incinta di Stefano De Martino : spuntano nuove prove : Belen incinta per la seconda volta? Questo è il rumors dell’estate. Dopo il ritorno di fiamma con l’ex marito Stefano De Martino, il gossip di una seconda gravidanza si fa sempre più insistente. Il settimanale Gente ha sorpreso la showgirl in barca con il ballerino e il figlio Santiago, scattandole delle foto che sembrano confermare la dolce attesa. Belen in bikini mostra un pancino sospetto. Potrebbe essere solo gonfiore addominale ...

Belen incinta? "Colta da malore - salta la prima di Tu sì que vales" : L'indiscrezione è fra le più classiche della cronaca rosa italiana, che ciclicamente si ripropone sulle riviste di gossip: Belen Rodriguez sarebbe incinta, in attesa del secondo figlio da Stefano De Martino. Tuttavia, se a far scattare il pettegolezzo sono generalmente una foto di un pancino sospetto o una capatina in un negozio di vestiti per neonati, questa volta la voce ha iniziato a diffondersi dopo un malore. La bella argentina, infatti, ...

Belen Rodriguez - malore a Tu si que vales : è incinta? L’indiscrezione : Quando si tratta di Belen Rodriguez il gossip cavalca sempre l’onda, e così si torna a parlare di una possibile gravidanza per la showgirl argentina. L’ipotesi che la bella Belen sia in stato interessante sarebbe rafforzata dal fatto che recentemente si sarebbe sentita male e avrebbe saltato le registrazioni della nuova stagione di Tu si que vales. La soffiata arriva dal settimanale Oggi nel numero in edicola giovedì 25 luglio. Come ...