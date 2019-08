Belen e Cecilia Rodriguez hanno litigato? ' Stefano De Martino tra le sorelle'

Tra Belen e Cecilia adesso è gelo? : Le sorelle argentine Belen e Cecilia Rodriguez, le showgirl più avvenenti della televisione italiana, da sempre unite empaticamente, attualmente si sarebbero distaccate a causa di tensioni e dissapori innescati da un uomo a loro vicino. Le sorelle più trendy della televisione italiana, ricercate e invidiate ovunque, sono le conturbanti bellezze argentine Belen e Cecilia Rodriguez. Le due sorelle, ormai, da anni spopolano in ogni ...

Cecilia Rodriguez e il rapporto con Belen : «È venuta a mancare nel periodo più complicato» : “Lei è sempre la più grande, continua a essere il mio punto di riferimento”, Cecilia Rodriguez parla del rapporto con Belen. La famiglia è molto legata e Cecilia (assieme al fratello Jeremias) ha seguito la sorella ed è partita dall’Argentina per arrivare in Italia dove ha partecipato all’Isola dei Famosi e al Grande Fratello Vip, che le ha anche regalato l’amore con l’attuale fidanzato Ignazio Moser. Prima della sua partenza Belen le è mancata ...

Cecilia Rodriguez : "Belen - mio punto di riferimento. Vorrei fare qualcosa in tv - basta con i reality" : Dopo la seconda edizione del Grande Fratello Vip, che ha causato uno scossone non da poco nella sua vita sentimentale, Cecilia Rodriguez, sorella di Belen, sostanzialmente, non si è più vista in tv.Il suo nome è quasi unicamente legato ai reality show (Cecilia ha partecipato anche all'Isola dei Famosi) ma la showgirl e modella argentina vorrebbe mettersi in luce, in televisione, anche in un progetto di diverso genere.prosegui la ...

Cecilia Rodriguez : rapporto con Belen - lavoro in tv e quel segreto su Ignazio : Cecilia Rodriguez news: ultime parole su Belen e Ignazio Nuova intervista di Cecilia Rodriguez. L’argentina si è raccontata a Vanity Fair, parlando delle persone più importanti della sua vita fino ad arrivare al lavoro che le dà tante soddisfazioni. Una sorta di bilancio in vista dei 30 anni, che la sud americana compirà il prossimo […] L'articolo Cecilia Rodriguez: rapporto con Belen, lavoro in tv e quel segreto su Ignazio proviene ...

Alessandro Cecchi Paone : 'Belen Rodriguez bella e sensuale - Cecilia meno e fa l'ospite' : Come mai non c'è spazio in televisione per Cecilia Rodriguez? Dopo aver letto le dichiarazioni con le quali l'argentina si è lamentata di avere poche chance sul piccolo schermo, alcuni esperti del settore si sono esposti per dire la loro al riguardo. Alessandro Cecchi Paone, ad esempio, sostiene che Belen è più bella e sensuale della sorella e il personaggio che si è costruita in questi anni la rende più interessante agli occhi del pubblico. Il ...

