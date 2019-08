BECKHAM IN PUGLIA David e Victoria | vacanza in Italia finita? Lo Spice Boy saluta

David BECKHAM in bici alla scoperta della Puglia : la vacanza è in famiglia : David Beckham e famiglia in vacanza in Puglia. Una passeggiata in bicicletta, la cena in famiglia con tanto di scarpetta e il relax regalato dal panorama di Savelletri. David Beckham e la moglie, l’ex Spice Girls Victoria, sono in Puglia insieme ai quattro figli – Broklyn, Romeo, Harper e Cruz – per una vacanza ristoratrice nel resort di lusso Borgo Egnazia, in provincia di Brindisi. L’ex calciatore di Manchester United, ...

BECKHAM in Puglia : David e Victoria innamorati del Salento - : ... e in Puglia è già scattata la mania per una coppia che in questi giorni ha conquistato molti nuovi fan… Dario D'Angelo, ilsussidiario.net

Vacanze in Puglia per i BECKHAM - : Fonte foto: instagramVacanze in Puglia per i Beckham 1Sezione: Spettacoli Roberta Damiata Vacanze di famiglia per i Beckham in Puglia nel lussuosissimo resort a cinque stelle Borgo Egnazia. Tanto cibo per l'ex campione di football che per ogni piatto fa anche la "scarpetta" e gite in Cinquecento per i figli mentre Victoria fa lunghe passeggiate in bicicletta in mezzo ai campi di grano.

La Puglia dei BECKHAM : Borgo Egnazia e altre meraviglie : Borgo EgnaziaLa Puglia dei Beckham: Borgo Egnazia e altre meraviglieBorgo EgnaziaBorgo EgnaziaLa Puglia dei Beckham: Borgo Egnazia e altre meraviglieBorgo EgnaziaBorgo EgnaziaBorgo EgnaziaLa Puglia dei Beckham: Borgo Egnazia e altre meraviglieBorgo EgnaziaBorgo EgnaziaBorgo EgnaziaBorgo EgnaziaSelva di FasanoMonopoliMonopoliPolignano a marePolignano a mareLei posta su instagram le foto di loro due nella campagna bruciata dal sole, lui più ...

La Puglia strega (anche) David e Victoria BECKHAM : La loro love story è da filmSi supportano a vicendaCi hanno messo impegnoHanno ammesso i loro erroriHanno rinnovato i voti nuzialiHanno un look perfettamente coordinatoSono degli ottimi genitoriMantengono vivo il romanticismoDopo l’appuntamento privato e assai galante in quel di Versailles, per la coppia più glam (e famosa) del Regno Unito è tempo di pedalate spensierate in mezzo ai campi, al sole della Puglia. Stando ai loro stessi ...