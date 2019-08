Beach volley | Europei 2019 Lupo Nicolai non superano l’ostacolo russo | sono quinti

Beach volley - King & Queen of the Beach 2019 Civitanova. Frasca e Carucci vincono le qualificazioni. Da oggi si gioca per il titolo! : Francesca Frasca ed Alessandro Carucci superano le qualificazioni, novità di quest’anno, e saranno protagonisti da oggi del tabellone principale della ventesima edizione del King&Queen Beach volley tour Offertevillaggi.com sulla Spiaggia delle Corone a Civitanova Marche, di fronte ad un folto pubblico che ha riempito la IPLEX Arena oggi, sabato, si inizia a giocare alle ore 9,00 con la prima gara del tabellone femminile in cui ...

Beach volley - World Tour 2019 Budapest. Windisch/Cottafava e Scampoli/They al secondo turno : Giovani e vincenti, almeno nelle semifinali dei gironi. Arrivano due vittorie in apertura di torneo 1 stella sulla sabbia di Budapest per la giovane Italia presente in Ungheria con le coppie Windisch/Cottafava, provenienti dalle qualificazioni, in campo maschile e tra le donne Scampoli/They che poi persono la finale e oggi dovranno passare dagli ottavi di finale. Windisch/Cottafava proseguono la loro marcia vincente a Budapest e, dopo i due ...

Europei Beach volley 2019 – Nicolai e Lupo ai quarti di finale - fuori le altre coppie azzurre : I vice campioni olimpici hanno ottenuto un posto tra le migliori otto e domani proveranno a staccare il pass per la semifinale Si è conclusa a Mosca la prima giornata di gare della fase ad eliminazione diretta, con i vice campioni olimpici Daniele Lupo e Paolo Nicolai che hanno ottenuto un posto tra le migliori otto e domani proveranno a staccare il pass per la semifinale nella sfida delle 16 (ora italiana) contro i padroni di casa ...

Beach volley - Europeo 2019 Mosca. Lupo/Nicolai ai quarti! Menegatti/Orsi Toth : il cuore non basta - quinte. Carambula/Rossi vittime del freddo : Avanzano solo Lupo e Nicolai nel pomeriggio caldo degli azzurri nel freddo di Mosca, dove si stanno disputando le battute conclusive dell’Europeo 2019. Daniele Lupo e Poalo Nicolai non tradiscono mai gli appassionati azzurri e ancora una volta arrivano alle battute conclusive di un Europeo caratterizzato dai tanti infortuni, compreso quello malaugurato di Carambula che ha tolto di mezzo la coppia azzurra che poteva diventare la sorpresa ...

Beach volley - Europei 2019. Rimonte e un pizzico di fortuna : Italia avanti tutta! Menegatti/Orsi Toth ai quarti - azzurri agli ottavi fra gli uomini! : Italia, avanti tutta agli Europei di Beach volley: tre coppie azzurre ancora in corsa a Mosca, due agli ottavi e una già ai quarti di finale del torneo continentale, le stesse tre che avevano raggiunto i quarti al Mondiale. Un pizzico di fortuna ma anche tanta bravura per Menegatti/Orsi Toth che approfittano, dopo quello di Hermannova/Slukova, di un altro abbandono eccellente, quello delle russe Makroguzov/Kholomina per via dell’infortunio ...

BPER Banca Beach volley Tour 2019. Tutti a Pescara per il gran finale di un’estate 2019 indimenticabile : La tradizione della sabbia abruzzese per la grande chiusura di un 2019 indimenticabile. Il BPER Banca Beach Volley Tour torna in una delle sue location tradizionali, lo Stabilimento 4 Vele di Pescara che ospita il torneo per il quarto anno consecutivo, per la settima e ultima tappa del circuito. Lo stabilimento 4 Vele è una delle culle del Beach Volley italiano: qui hanno lavorato alcuni dei tecnici che poi sono passati o sono tuttora nella ...

Beach volley - King e Queen of the Beach 2019 - Civitanova. Oggi le qualificazioni - da domani si incoronano re e regina della sabbia : Scatta ufficialmente questa mattina la XX edizione del King&Queen Beach volley tour Offertevillaggi.com sulla Spiaggia delle Corone a Civitanova Marche. Alla IPLEX Beach arena va in scena una novitàò gustosa per il torneo organizzato come da tradizione da Fulvio Taffoni e dal suo staff instancabile che quest’anno ha riportato per primo in Italia dopo sei anni di assenza, il Worlòd Tour con il torneo femminile di Alba ...

Beach volley - Europeo 2019 Mosca. E’ Italia-Lettonia nei sedicesimi del torneo maschile : Un doppio Italia-Lettonia vale gli ottavi di finale. Lupo/Nicolai e Carambula/Rossi saranno in campo questa mattina per le sfide dei sedicesimi di finale dell’Europeo di Mosca contro le due coppie più importanti di Lettonia. Lupo/Nicolai saranno in campo alle 11.30 contro Finsters/Tocs che nonm stanno vivendo certamente la loro migliore stagione ma sono sempre comunque ad un passo dall’impresa: noni al Mondiale e Gstaad, fuori ai ...

Europei Beach volley – Tre coppie italiane alla fase ad eliminazione diretta : i risultati : Menegatti-Orsi Toth, Lupo-Nicolai e Rossi-Carambula sono le tre coppie azzurre che hanno staccato il pass per la fase ad eliminazione diretta degli Europei di Beach Volley Si è conclusa con un bilancio di tre coppie italiane ancora in gara la fase a gironi dei Campionati Europei di Mosca. Dopo il primo posto conquistato questa mattina da Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth grazie al successo contro le polacche Kloda-Ceynova 2-1 (20-22, ...

Beach volley - Europeo 2019 Mosca. Finale amaro di primo turno per gli azzurri : Abbiati/Andreatta out - Lupo/Nicolai ai sedicesimi : Niente en plein Europeo per l’ItalBeach che perde per strada il primo pezzo, già al turno iniziale. Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta chiudono il loro primo Europeo al 25mo posto e per la terza volta escono dal campo con l’onore delle armi e con la terza sconfitta 15-13 al tie break. Stavolta non subiscono la rimonta gli azzurri che, nella sfida che valeva l’ingresso ai sedicesimi contro i turchi Giginoglu/Gogtepe, vengono ...

Beach volley - World Tour 2019 Budapest. Windisch/Cottafava ok! Doppia vittoria e main draw conquistato : Saranno due le coppie italiane al via nel tabellone principale del torneo 1 stella di Budapest. A Scampoli/They, già inserite nel tabellone principale del torneo femminile, si aggiungono gli azzurri Windisch e Cottafava che oggi hanno vinto la Doppia sfida delle qualificazioni, conquistando così la seconda qualificazione ad un tabellone principale del circuito mondiale. La coppia azzurra è partita molto bene battendo con un secco 2-0 (21-16, ...

Beach volley - Europei 2019. Menegatti/Orsi Toth : tris e ottavi con brivido. Rossi/Carambula : avanti piano : Una vittoria e una sconfitta nella terza mattinata di gare nell’Europeo di Mosca per l’ItalBeach che porta avanti entrambe le coppie, in attesa di sapere questo pomeriggio se si potrà fare l’en plein di binomi italiani al secondo turno. Menegati/Orsi Toth rispettano il pronostico, pur con qualche brivido iniziale (non solo per il freddo) e vincono il girone con tre successi consecutivi che le inviano direttamente agli ottavi di ...

Beach volley - World Tour 2019 Budapest. Doppia coppia azzurra in qualificazione. Chi raggiungerà Scampoli/They nel main draw? : Sono due le coppie italiane a caccia di un posto nel tabellone principale del torneo 1 stella del World Tour in programma sulle rive del Danubio a Budapest. Si tratta di una prima volta in assoluto per la capitale ungherese che mai aveva ospitato prima eventi del circuito mondiale di Beach volley e che colma da oggi a domenica questa lacuna. Windisch e Cottafava ci riprovano: la giovane coppia azzurra, dopo aver fallito l’ingresso nel ...

Beach volley - World Tour 2019 Vaduz. Poca fortuna per gli azzurri in qualificazione : da oggi il main draw senza italiani : Non ci saranno coppie italiane al via nel tabellone principale del classico torneo 1 stella di Vaduz. I due binomi azzurri presenti in Liechtenstein sono usciti al primo turno delle qualificazioni. In campo femminile Jessica Allegretti e Giulia Toti sono state sconfitte con un secco 2-0 (21-10, 21-19) dalle israeliane Starikov/Dave che poi hanno agguantato l’ingresso in main draw. In campo maschile Galli/Morichelli, noni a Pinarella di ...