Basket | Verona Cup 2019 | Italia-Venezuela 72-54 | Abass top scorer e azzurri con poco ritmo

Fonte : oasport

(Di sabato 10 agosto 2019) Termina con una vittoria l’dellaCup, torneo di preparazione in vista dei Mondialiin Cina. La formazione di Meo Sacchetti, reduce dall’amara sconfitta contro la Russia, si impone contro il72-54 ma la prestazione non è stata esaltante sul piano del gioco. Una selezione un po’ affaticata per il terzo match in tre giorni e forse non centrata dal punto di vista psicologico. Awuduè stato il migliore della serata in fase realizzativa con 16 punti e ottima anche la prova di Paul Biligha (12 punti) sotto i tabelloni.altro da salvare e tanto da fare per lo staff nostrano in vista di quel che sarà. Si parte con Biligha, Sacchetti, Vitali,e Belinelli. Vengono tenuti a riposo Hackett, Gentile e Brooks, oltre agli infortunati Gallinari, Datome e Cinciarini. Avvio lento degliche, soprattutto in difesa, faticano ...

