Autoerotismo sull' autobus | fermato clandestino nigeriano Pronta l' espulsione

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 10 agosto 2019) Federico Garau Lo straniero si è seduto accanto ad una 20enne e, incurante del fatto che attorno ci fossero anche minorenni, si è slacciato i pantaloni ed ha dato inizio allo squallido spettacolo., per lui èl'Si è masturbato accanto ad una ragazza su undiretto a Carpenedolo (Brescia), per questo motivo unè stato tratto in arresto ed è pronto per essere rispedito in patria. Lo squallido episodio si è verificato durante il pomeriggio dello scorso mercoledì, a bordo di un mezzo pubblico in servizio tra Brescia e Carpenedolo. Sono all'incirca le 18, quando una ragazza di 20 anni chiede aiuto al conducente dell', denunciando quanto le era appena accaduto. Uno straniero, infatti, le si era seduto accanto e, come se fosse una cosa assolutamente normale, si è tirato giù i pantaloni ed ha iniziato a masturbarsi. Lo ...

