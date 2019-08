Atletico Madrid-Juventus | quote | formazioni e pronostico Dove vederla

Fonte : termometropolitico

(Di sabato 10 agosto 2019)Oggi sabato 10 agosto, alla Friends Arena di Stoccolma,l’Italia di Ventura mancò la qualificazione alla coppa del mondo in Russia, appuntamento con l’ultima amichevole dell’estate per la. Alle ore 18 gli uomini di Maurizio Sarri sfideranno l’di Simeone.La partita dell’International Champions Cup sarà trasmessa in esclusiva da Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e, in streaming sul sito dell’emittente (www.sportitalia.com), a partire dalle 18. L’ICC è già stata vinta, di fatto, dal Benfica: con 9 punti in 3 gare guida la classifica generale ed è ormai imprendibile. Comunque affascinante la sfidaper via dei recenti trascorsi tra le due squadre: negli ottavi di finale dell’ultima Champions ...

