Atletica | Coppa Europa 2019 | Yeman Crippa straripante sui 5000 | vittoria da padrone

LIVE Atletica - Coppa Europa 2019 in DIRETTA : 10 agosto - fantastici assoli di Davide Re nei 400 e Yeman Crippa nei 5000! Secondo Jacobs nei 100 - Sottile terzo nell'alto : 18.21: E' un grande terzo posto quello di Maria Benedicta Chigbolu!!!! L'azzurra si mette alle spalle della polacca Swiety Ersetic che vince in 51″23, davanti a Sptunger che rimonta nel finale e chiude in 51″84, terza l'azzurra in 52″19, poi Francia, Repubblica Ceca, Gbr, Ucraina, Svezia 18.18: C'è Maria Benedicta Chigbolu al via dei 400 piani donne ...

Atletica - Coppa Europa 2019 : Marcell Jacobs secondo sui 100 metri - alto 10.39 per l’azzurro dietro a Vicaut : Marcell Jacobs ha conquistato il secondo posto sui 100 metri nella Coppa Europa 2019 di Atletica leggera ma il riscontro cronometrico non è stato dei migliori per l’italo-statunitense che si è fermato a un modesto 10.39 complice anche il forte vento contrario di -1.4 m/s. L’azzurro, in stagione capace di spingersi fino a 10.03 in quel di Padova e ieri capace di 10.09 in batteria, oggi è stato ben lontano dai suoi standard anche se il ...

Atletica - Coppa Europa 2019 : prima vittoria per l’Italia - Davide Re domina i 400 metri : Arriva la prima vittoria per l’Italia nella Coppa Europa 2019 di Atletica, il ribattezzato Campionato d’Europa a squadra che si sta disputando a Bydgoszcz (Polonia). Davide Re ha confermato il pronostico della vigilia e non ha tradito le aspettative riuscendo a imporsi sui 400 metri col tempo di 45.35: non è il tempo strabiliante che il primatista nazionale sperava di far registrare (il suo record italiano è il 44.77 siglato lo ...

16.52 Nell'asta femminile hanno superato i 4,36 metri Malavisi, Bengtsson (Svezia) e Guillon-Romarin (Francia). Non sono ancora entrate in gara le due favorite, la greca Stefanidi e la tedesca Ryzih. 16.50 Ora inizia la gara del martello maschile, dove l'Italia schiera il 41enne Marco Lingua. In questa prova dovremo stringere i denti, già un risultato intorno all'ottava ...

Atletica - Coppa Europa 2019 : tutti gli italiani in gara oggi (sabato 10 agosto). Programma - orari e tv : oggi sabato 10 Agosto a Bydgoszcz andrà in scena la seconda giornata della Coppa Europa di Atletica 2019. Saranno venti le finali in Programma oggi. Tantissimi gli atleti italiani impegnati, c'è grande attesa per le prestazioni, tra gli altri, di Jacobs, Spanu, Crippa e Sottile. A chiudere il Programma odierno le staffette 4×100 alle quali parteciperanno anche gli azzurri. Saranno 12 le squadre in gara per la conquista dell'ambito ...

Atletica - Coppa Europa 2019 - 10 agosto : l’Italia vuole gettare le basi per la salvezza nella seconda giornata : E’ un’Italia tonica quella che esce dalla prima giornata e si appresta ad affrontare la seconda sessione di gare della Coppa Europa 2019 con l’obiettivo di mettersi già al riparo da brutte sorprese prima dell’ultima giornata di gare. L’Italia gioca diverse carte nella seconda sessione di gare, a partire dal più atteso di tutti, Davide Re che ieri ha impressionato sui 400, vincendo apparentemente senza faticare più ...

Atletica - Coppa Europa 2019 : l’Italia ruggisce con Re - Jacobs e Bogliolo. Delude Osakue : Italia sesta dopo la prima giornata : A Bydgoszcz (Polonia) è incominciata la Coppa Europa 2019 di Atletica leggera, l’Italia si è messa in mostra nella prima giornata del ribattezzato Campionato Europeo a squadre. Oggi si sono disputate 10 batterie delle gare su pista (dai 100 ai 400 metri, compresi gli ostacoli) che hanno promosso alle finali i migliori otto atleti, i punti si sono assegnati soltanto nel lancio del disco femminile e nel tiro del giavellotto maschile. Una ...

LIVE Atletica - Coppa Europa 2019 in DIRETTA : 9 agosto - Italia : inizio in salita. Osakue solo quinta nel disco : 19.01: Nullo per Osakue. Deludente il suo quinto posto attuale che potrebbe anche peggiorare ma non certo migliorare. Non un grande inizio per l'Italia. Dall'azzurra ci si attendeva un lancio da finale 18.59: Osakue resta quinta dopo la seconda rotazione di lanci. Ora l'ultimo tentativo per entrare fra le prime quattro e assicurarsi l'ultimo lancio 18.57: ...

Atletica - Coppa Europa 2019 : tutti gli italiani in gara oggi. Programma - orari e tv : Inizia oggi (9 Agosto) l'avventura dell'Italia nella Coppa Europa 2019 di Atletica. Gli azzurri arrivano a Bydgoszcz (Polonia) carichi di aspettative e di buoni propositi. Come da tradizione il primo giorno sarà dedicato principalmente alle batterie, ci saranno solo due finali: lancio del disco femminile e lancio del giavellotto maschile. Saranno 12 le squadre in gara per la conquista dell'ambito trofeo e che lotteranno per ...

Atletica - Coppa Europa 2019 : prima giornata - Italia all’attacco con Jacobs - Osakue - Re e Desalu : Inizia il lunghissimo weekend riservato alla Coppa Europa 2019 di Atletica, a Bydgoszcz (Polonia) si disputa oggi la prima giornata del ribattezzato Campionato Europeo a squadre. Questo venerdì risulterà determinante per il resto del fine settimana, si disputano infatti le batterie di ben 10 specialità in pista: accedere alle finali assicura già un bel gruzzolo di punti, fondamentali per chi lotta per il titolo (sulla carta Polonia, Gran ...