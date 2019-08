Atletica | Coppa Europa 2019 | prima vittoria per l’Italia | Davide Re domina i 400 metri

Fonte : oasport

(Di sabato 10 agosto 2019) Arriva laper l’Italia nelladi, il ribattezzato Campionato d’a squadra che si sta disputando a Bydgoszcz (Polonia).Re ha confermato il pronostico della vigilia e non ha tradito le aspettative riuscendo a imporsi sui 400col tempo di 45.35: non è il tempo strabiliante che iltista nazionale sperava di far registrare (il suo record italiano è il 44.77 siglato lo scorso 30 giugno a La Chaux-de-Fonds) ma oggi contava tagliare il traguardo inposizione e portare a casa 12 punti pesantissimi per la nostra Nazionale. Il 26enne ligure ha corso in maniera sciolta e poi ha scatenato la sua potenza sul rettilineo finale lasciandosi abbondantemente alle spalle il britannico Dwayne Cowan (46.18) e il quotato spagnolo Oscar Husillos (46.36), un risultato importante in ottica salvezza per l’Italia che può ...

zazoomblog : LIVE Atletica Coppa Europa 2019 in DIRETTA: 10 agosto Randazzo ottimo nel lungo bene Malavisi e Dosso - #Atletica… - zazoomblog : LIVE Atletica Coppa Europa 2019 in DIRETTA: 10 agosto l’Italia vuole volare con Jacobs Re e Bogliolo - #Atletica… - enricospada2 : #ETCH2019 #athletics #atletica #coppaeuropa2019 #ETCH2019 #athletics #atletica #coppaeuropa2019 Minuto per minuto t… -