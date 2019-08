Ascolti tv venerdì 9 agosto 2019

Fonte : blogo

(Di sabato 10 agosto 2019) La crisi di governo, ai suoi inizi, modifica i palinsesti. Prime Time Su Rai 1 Speciale Tg1 sulla Crisi di Governo ha registrato 1.554.000 telespettatori, share 10,4%. Su Rai 2 Italia - Camerun, Torneo di Qualificazione Olimpica - Volley maschile, ha registrato 1.078.000 telespettatori, share 6,7%. Su Rai 3 Il film Amori che non sanno stare al mondo ha registrato 750.000 telespettatori, share 4,8%. Su Canale 5 Il film tv Rosamunde Pilcher: Una tata per Noah ha registrato 1.898.000 telespettatori, share 12,3%. Su Italia 1 Chicago Med ha registrato un netto di 1.058.000 telespettatori, share 7,6%. Su Rete 4 Il film Mission: Impossibile III ha registrato un netto di 658.000 telespettatori, share 4,9%. Su La7 In Onda- Speciale Crisi di Governo ha registrato 739.000 telespettatori, share 4,8%. Su Tv8 X Factor - Il sogno è stato visto da 342.000 telespettatori, share ...

