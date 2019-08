Arancia Meccanica nel comasco | rapina e violenza sessuale

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 10 agosto 2019) Valentina Dardari Identificati e arrestati due giovani magrebini e una ragazza incensurata, residente nelTre ragazzi sono stati accusati e arrestati a Cadorago, per avere commesso un’aggressione di gruppo sfociata poi in. Proprio come nel film. Sono stati i Carabinieri di Lomazzo a incastrare i giovani, grazie anche alle riprese delle telecamere di sicurezza. La brutale aggressione è avvenuta lo scorso 9 giugno a Cadorago, comune in provincia di Como. Una coppia di comaschi sarebbe giunta in paese per acquistare delle sostanze stupefacenti nel bosco vicino alla stazione. Al ritorno però, i due 20enni sarebbero incappati in un trio poco raccomandabile, formato da una ragazza italiana e due magrebini. Questi li avrebbero prima derubati sotto la minaccia di un coltello e in seguito, messo ko il ragazzo, i giovani avrebbero violentato ...

