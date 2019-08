Antcipazioni Dolunay | Nazli organizza una festa speciale per il marito

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 10 agosto 2019) Dopo la puntata di venerdì 9 agosto, la soap opera turca Bitter Sweet - Ingredienti d'amore ("" è il titolo originale turco) va in vacanza e si prende una pausa estiva. Gli spoiler rivelano che ci saranno delle novità importanti nel mese di settembre, quando starà per volgere al termine la serie televisiva. I telespettatori dovranno fare i conti con l'arrivo di un nuovo personaggio, che ha un legame con Ferit. Si tratta di Pelin Turan, ex fidanzata dell'Aslan, che tornerà per creare nuovi problemi all'imprenditore e a. Il motivo di questo ritorno sarà dovuto alle intenzioni della Piran, che deciderà dire unaa sorpresa per via del compleanno del. La giovane cuoca sarà ignara del giorno di compleanno del consorte e verrà informata da Tarik (Berk Yaigin), che si avvicina una data importante per lo zio d Bulut. La sorella di Asuman (Ilayda Akdoman) sarà ...