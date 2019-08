Anna Mazzamauro rivela | Paolo Villaggio? Era uno snob spaventoso

Io e Te - Anna Mazzamauro-choc su Paolo Villaggio : "Snob spaventoso. Quella volta in cui mi disse che..." : L'attrice Anna Mazzamauro, ospite a Io e Te, il programma di Rai 1 condotto da Pierluigi Diaco, ha raccontato del suo rapporto con Paolo Villaggio, il leggendario Fantozzi. La Mazzamauro ha collaborato con l'attore in diversi film, ma le parole che gli riserva non sono proprio delle più lusinghiere

Io e Te - Anna Mazzamauro lascia senza parole Diaco : “E’ una merd…” : Io e Te: Anna Mazzamauro fa una confessione che spiazza Pierluigi Diaco Ultima puntata di Io e Te per quanto concerne questa settimana. Dopo diversi ospiti quali Michele Cucuzza, Enzo Decaro e Dolcenera oggi Pierluigi Diaco ha avuto l’onore di ospitare una grande attrice comica come Anna Mazzamauro, conosciuta dal grande pubblico per il suo ruolo della signorina Silvani nei film di Fantozzi. E proprio per questo ruolo lei ha confessato ...