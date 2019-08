Ancelotti vuole il Napoli di Miami «Milik? È importante essere pronti»

CorSport : Ancelotti vuole James - De Laurentiis preferisce Icardi : E’ incredibile pensare che il destino di un solo giocatore possa influenzare gli equilibri di un intero campionato. Lo scrive Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport. Il giocatore in questione, naturalmente, è Mauro Icardi. “E’ buffo pensare che sia proprio un ripudiato, peraltro di una squadra italiana, a riempire i sogni agostani dei nemici dell’Inter. Che con Icardi ha deciso di prendersi un bel ...

Napoli sfida il Barca - Ancelotti vuole risposte : Un lungo viaggio verso Miami, verso una doppia sfida con il Barcellona di grande fascino ma anche di peso per dare risposte sugli esperimenti estivi di Carlo Ancelotti con il Napoli. Gli azzurri sono arrivati negli Usa, l'ultima tappa del tour estivo finora molto positivo con i successi su Liverpool e Marsiglia e preparano le sfide di giovedi' e sabato contro i blaugrana di Ernesto Valverde. Il tecnico azzurro attende conferme dai nuovi, in ...

Fernando Orsi a Radio Kiss Kiss : “Ancelotti vuole un Napoli europeo - stravede per il nuovo acquisto” : Fernando Orsi allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli a Radio Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli ha un atteggiamento molto europeo da quello che stiamo vedendo dai test estivi. Allan-Zielinski è una coppia perfetta, insieme si completano. Il Napoli ha anche Fabian ed Elmas. Ho parlato con Ancelotti di Elmas e mi ha detto che è un giocatore straordinario. Ha detto che si tratta di un acquisto importante, mi ha fatto capire ...

Radio Kiss Kiss Napoli : “James vuole il Napoli e lavorare con Ancelotti - arriverà dopo ferragosto!…” : Aggiornamenti su James Rodriguez Il giornalista Walter De Maggio è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare degli ultimi aggiornamenti su James Rodriguez. Ecco quanto ha dichiarato: “Mi risulta che l’Atletico non vuole versare 42 milioni. Io resto della mia idea: James vuole il Napoli, vuole lavorare Ancelotti”. “Sono giorni che ripetiamo che ...

Pépé e il calcio ad alta intensità che vuole Ancelotti : Il calcio sta cambiando «Il calcio sta cambiando», ha detto oggi in conferenza stampa a Dimaro Carlo Ancelotti. Lo ha detto rispondendo a una domanda su Elmas. Ha parlato di centrocampista moderno e ha chiarito il concetto. Ha detto che oggi si fa sempre più fatica a trovare uno specialista del ruolo, come ad esempio un regista classico, un centravanti da area di rigore, un’ala. «Si fa sempre più fatica perché oggi ai giocatori si ...

CorSport : Tutino vuole una chance in A e Ancelotti potrebbe dargliela : Uno dei gol segnati dal Napoli contro il Feralpisalò, il quinto, è stato di Gennaro Tutino. Reduce da una buona stagione a Cosenza, compirà 23 anni ad agosto. Il Corriere dello Sport scrive di lui che “è un esterno offensivo rapido che vede la porta e di grande personalità, un altro talento del settore giovanile che il Napoli si gode e intende coccolare ancora a lungo”. Su di lui ha chiesto informazioni il Benevento di Vigorito, che lo ha ...

De Laurentiis vuole dare Pépé ad Ancelotti. Icardi è come il tormentone Cavani. Insigne resta? Nì : La strategia Ecco la strategia di Aurelio De Laurentiis messa a punto in queste ore di stallo permanente del caso James Rodriguez. Una strategia che si può dividere in sei paragrafi i in base ai ragionamenti del presidente e captati dal Napolista. 1) L’obiettivo principale è diventato Nicolas Pépé del Lille, che consentirebbe ad Ancelotti di accentuare la profondità che intende dare al nuovo Napoli. Su Pépé c’è però la concorrenza del Manchester ...

Gazzetta : Insigne vuole riprendersi il suo Napoli. Faccia a faccia con Ancelotti : Il Napoli ha deciso di ripartire dal suo capitano Lorenzo Insigne. Forse perché non sono arrivate le proposte interessanti di cui il presidente De Laurentiis ha parlato, forse perché Lorenzo ha deciso di riprendersi il suo Napoli e la fiducia della gente e dell’allenatore. Fatto sta che è arrivato in ritiro, come scrive oggi la Gazzetta dello Sport con un atteggiamento molto diverso da quello che lo aveva visto protagonista sul finale ...

Napoli - Ancelotti attende James Rodriguez : “c’è molta attesa e frenesia - ma ci vuole pazienza” : L’allenatore del Napoli ha risposto alle domande dei tifosi, soffermandosi anche sull’eventuale arrivo di James Rodriguez Carlo Ancelotti aspetta James Rodriguez, ma senza fretta. Il colombiano resta in cima alla lista del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, volato ieri a Madrid per parlare direttamente con l’agente Jorge Mendes. AFP/LaPresse Oggi l’allenatore degli azzurri ha risposto alle domande dei tifosi dal ...

Ancelotti : “James? ci auguriamo che arrivi - ci vuole tempo e pazienza. Scudetto o Champions? Entrambi” : Al centro congressi “La sosta dell’imperatore” di Folgarida, in una sala gremita ma non troppo, Carlo Ancelotti, Giovanni Di Lorenzo e Faouzi Ghoulam hanno risposto alle domande dei tifosi. Ancelotti: “Abbiamo tre terzini destri, Di Lorenzo, Malcuit e Hysaj. A sinistra abbiamo Mario Rui e Ghoulam. La differenza sostanziale è quest’anno Ghoulam rientra in una condizione ottimale rispetto all’anno scorso, ha ...

Ancelotti : “James? ci auguriamo che arrivi - ci vuole tempo e pazienza. Scudetto o Champions? entrambe” : Una buonasera ai lettori de “Il Napolista” dal centro congressi “La sosta dell’imperatore” di Folgarida, i tifosi in sala sono in attesa di Carlo Ancelotti, Giovanni Di Lorenzo e Faouzi Ghoulam che risponderanno alle loro domande a partire dalle 21:15. Sala piena ma non gremita come lo scorso anno, quando fu davvero difficile contenere la mole di persone che occupò tutte le poltroncine della sala e non solo. ...

Mirko Calemme : “Le parole di Ancelotti hanno fatto capire le intenzioni del Napoli - per James ci vuole uno sforzo importante” : Mirko Calemme, corrispondente in Italia per il quotidiano spagnolo AS é intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli analizzando le parole di Ancelotti in conferenza stampa : “Quello che ha detto Ancelotti fa capire che il Napoli vuole James. L’ostacolo principale in questo momento è la formula, perché il Napoli vuole il prestito, ma il Real Madrid vuole darlo via a titolo definitivo essendo consapevole che già è stato ...

Pedullà : Ancelotti scatenato - non basta James Rodriguez - vuole Lozano e spinge per Rodrigo : Il giornalista esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha fatto il punto della situazione in casa Napoli. Per quanto riguarda James Rodriguez niente di nuovo sotto il sole, l’accordo con il calciatore c’è, complice la presenza di Carlo Ancelotti e anche con il Real dovrebbe essere tutto ok, ma il colombiano è impegnato in Copa America e si dovrà attendere la fine della competizione per procedere. Altro discorso per il capitolo ...

Ancelotti cambia idea su Rog - lo vuole a Dimaro prima di valutare la cessione : Il Corriere dello Sport racconta i movimenti del Napoli per dare forma e consistenza alla linea di centrocampo. Da un lato che la trattativa per l’acquisto di Elif Elmas dal Fenerbahce. L’affare che mira a portare in azzurro il centrocampista 19enne della nazionale macedone ha subito un’accelerata, scrive il quotidiano. Si respira ottimismo. A Re Carlo piace molto e lo vuole nel suo Napoli. Il mister lo ha nei suoi piani per il ...