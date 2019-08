Alpinista tedesco precipita per 60 metri sul Monviso | è grave

Fonte : agi

incidente stamattina sul, dove unto lungo la via normale, cadendo sulle prime rocce sopra il ghiacciaio superiore. Sul posto al momento dell'incidente erano presenti quattro tecnici del Soccorso alpino e speleologico piemontese, che hanno prestato i primi soccorsi. In seguito è arrivata l'eliambulanza del 118. Nonostante una caduta di circa sessanta, benché presentasse un politrauma, l'uomo era cosciente. Dopo la stabilizzazione, è stato caricato a bordo e condotto in ospedale. Anche il compagno di cordata, illeso, è stato recuperato con l'elicottero.

