Alpinista precipita per 60 metri sul Monviso | è grave

Alpinista tedesco precipita per 60 metri sul Monviso : è grave : grave incidente stamattina sul Monviso, dove un Alpinista tedesco è precipitato lungo la via normale, cadendo sulle prime rocce sopra il ghiacciaio superiore. Sul posto al momento dell'incidente erano presenti quattro tecnici del Soccorso alpino e speleologico piemontese, che hanno prestato i primi soccorsi. In seguito è arrivata l'eliambulanza del 118. Nonostante una caduta di circa sessanta metri, benché presentasse un ...

Alpinista precipita e muore sul Monte Rosa : I tecnici del Soccorso alpino e speleologico pieMontese hanno recuperato il cadavere di un Alpinista precipitato dalla Cresta Signal, in salita verso la Punta Gnifetti sul Monte Rosa. L’allarme è stato lanciato intorno alle 8.45 da un’altra cordata di alpinisti che hanno assistito all’incidente. Sul posto è stata inviata l’eliambulanza del 118, che ha localizzato il corpo in un canalone sul versante settentrionale, ...

Incidente sul Monte Bianco : recuperato il corpo dell’Alpinista precipitato per centinaia di metri : recuperato questa mattina il corpo dell’alpinista precipitato ieri sera sul massiccio del Monte Bianco: l’uomo aveva terminato la parte più difficile della Cresta del Brouillard e al momento dell’Incidente – è precipitato per centinaia di metri da quota 4.600 – era slegato dal compagno, che ha poi dato l’allarme. Il Soccorso alpino valdostano non ha potuto ancora recuperare il superstite e altri tre alpinisti ...

Incidenti in Montagna : Alpinista muore precipitando sul massiccio del Monte Rosa : Tragedia sul massiccio del Monte Rosa: un alpinista si trovava sul versante Sud del Polluce e stava percorrendo la via normale, quando è precipitato da un’altezza di circa 4mila metri. In corso il recupero del compagno di cordata, illeso. Sul posto il Soccorso alpino valdostano e il Soccorso alpino della guardia di finanza. L'articolo Incidenti in Montagna: alpinista muore precipitando sul massiccio del Monte Rosa sembra essere il primo su ...

Pakistan - recuperato grazie a un elicottero l’Alpinista Francesco Cassardo - precipitato dal Gasherbrum VII : È stato recuperato Francesco Cassardo, l’alpinista piemontese che sabato era precipitato dal Gasherbrum VII, vetta Pakistana di 6.979 metri. “Francesco è sull’elicottero verso Skardu”, ha annunciato su Facebook il compagno di cordata Cala Cimenti. Il medico 30enne di Rivoli (Torino) appassionato di alpinismo era rimasto gravemente ferito dopo essere caduto durante la discesa dalla vetta. I soccorsi che dovevano arrivare ...

Pakistan - l’Alpinista italiano precipitato per 500 metri è salvo : l’elicottero lo ha recuperato : È in volo verso Skardu, conferma dal compagno di cordata. I soccorsi iniziati verso le 3. L'alpinista torinese è rimasto ferito mentre scendeva il Gasherbrum VII. Le condizioni di Cassardo sarebbero gravi ma è sempre rimasto vigile. Informata anche la Farnesina.Continua a leggere

Gasherbrum - corsa contro il tempo per salvare l’Alpinista italiano Francesco Cassardo precipitato per 500 metri : “sembra un incubo” : E’ corsa contro il tempo per salvare Francesco Cassardo, l’alpinista italiano 30enne rimasto ferito sul monte Gasherbrum VII, in Pakistan. Il giovane piemontese, un medico di Rivoli, e’ precipitato per 500 metri ed e’ stato soccorso dal compagno di cordata Cala Cimenti che gli e’ rimasto accanto per un’intera notte. I due sono stati raggiunti a quota 6.300 metri da altri quattro alpinisti, il russo Denis ...

Alpinista precipitato e bloccato in Pakistan - i familiari chiedono aiuto | Si muove la Farnesina : Il suo compagno di cordata ha fatto sapere che, pur essendo in condizioni gravi, è comunque "vigile"

Alpinista precipitato e bloccato in Pakistan - i familiari : serve elicottero o morirà : Il suo compagno di cordata ha fatto sapere che, pur essendo in condizioni gravi, è comunque "vigile"

Pakistan - l'Alpinista Francesco Cassardo precipita sul Gasherbrum VII. L'appello della famiglia : «La Farnesina lo salvi - ancora nessun elicottero» : Sfidare una delle vette più alte dell'Himalaya, il Gasherbrum VII. Era questa la missione di Francesco Cassardo, 30 anni, medico e alpinista, che insieme all'amico Cala Cimenti aveva...

Pakistan - precipita dal Gasherbrum VII : gravemente ferito un Alpinista piemontese. L’appello : “Mandate i soccorsi” : Francesco Cassardo, un alpinista piemontese, sabato è rimasto gravemente ferito sulle montagne del Pakistan. L‘uomo, medico all’ospedale di Pinerolo (Torino), è scivolato per alcune centinaia di metri mentre scendeva dal Gasherbrum VII sull’Himalaya. È stato raggiunto dal compagno di cordata Cala Cimenti, alpinista e sciatore estremo, che è riuscito a raggiungerlo, mettendolo in sicurezza in parete e tenendosi in contatto con ...

Pakistan - l'Alpinista Francesco Cassardo precipita sul Gasherbrum VII. L'appello della famiglia : «Ancora nessun aiuto dall'Italia» : Sfidare una delle vette più alte dell'Himalaya, il Gasherbrum VII. Era questa la missione di Francesco Cassardo, 30 anni, medico e alpinista, che insieme all'amico Cala Cimenti aveva...

Incidenti montagna - Alpinista precipita sul Monte Rosa : recuperati i compagni - i soccorsi per lui rinviati a domani : Sono stati raggiunti dal soccorso alpino, e accompagnati illesi al rifugio Mantova, i due alpinisti compagni di scalata dell’uomo precipitato dalla Cresta del Soldato, sul Monte Rosa. Si tratta di un cittadino tedesco che, secondo la ricostruzione del soccorso alpino, e’ precipitato per diverse centinaia di metri sul versante est della montagna. La zona e’ caratterizzata da terreno molto instabile, soggetto a cadute di sassi e ...

Incidenti in Montagna : Alpinista precipita sul Monte Rosa - recupero in corso : Intervento del Soccorso alpino pieMontese sul massiccio del Monte Rosa, alta Val Sesia, nel vercellese, per recuperare un alpinista precipitato durante l’ascesa della Punta Giordani a 4046 metri di quota, lungo la Cresta del Soldato. A causa delle condizioni meteo in peggioramento i tecnici a bordo hanno individuato i compagni di cordata dell’alpinista precipitato, senza riuscire ad avvicinarsi. Dopo numerosi tentativi ...