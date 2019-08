Almanacco del 10-08-2019 ore 07 | 30

Almanacco del 09-08-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno ma voi Ci credete che siamo già venerdì ma Ci credete Ci credete chi lo sa è sveglissimo che più sveglissimo non c’è buongiorno Buongiorno è venerdì 9 agosto Buongiorno da Francesco Vitale siamo Hilary nel fine settimana soprattutto per chi sta svolazzando per le ferie oggi un fine settimana da bollino nero non si sa se è più nero per dire per il traffico per la crisi di governo ma non facciamo Ci mancherebbe ...

Almanacco del 08-08-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno e siamo siamo a giovedì 8 agosto Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Marino martire ma anche forse un po’ più uno con tutto il rispetto portante San Domenico di Guzman il fondatore dell’Ordine dei domenicani noi facciamo gli auguri anche a Daria Eh ci ricorda qualcuno vero derivante dal persiano Baraglia e possiede il bene è un nome personale antichissima arrivato fino a noi prima ...

Almanacco del 07-08-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno è mercoledì 7 agosto Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Domenico e anche San Gaetano da Thiene Gaetano il nome di origine etnica deriva dal personale latino cajetanus significante abitanti di Gaeta città Marittima meridionale che trae origine dalla Virgiliana nutrice di Enea che morì È diffuso Soprattutto il sud grazie al culto per alcuni Santi omonimi ha una grande forza vitale Il desiderio ...

Almanacco del 06-08-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno 6 agosto Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda la trasfigurazione del Signore è San Salvatore Tantissimi auguri buona estate a tutti coloro che sono in vacanza Un abbraccio Coloro che sono impavidi al lavoro ma che ci stanno ascoltando per sapere novità abilmente non sanno come fare il viaggio nel tempo di oggi il nostro Almanacco ci porta in quel 6 agosto 1945 appuntamento con la storia ...

Almanacco del 05-08-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno lunedì 5 agosto nuova settimana nuova giornata ma non l’estate possiamo dire così Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ci ricorda la dedicazione della Basilica di Santa Maria Maggiore Ricordiamo anche Sant’Osvaldo di northumbria e Martina e sant’ Emidio vescovo e Martire Tantissimi auguri a tutti coloro che sono in questo oggi il nostro viaggio televisivo 5 agosto 1974 nasce TMC ...

Almanacco del 03-08-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno venerdì 2 agosto Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Santo Stefano primo papà e Sant’Eusebio di Vercelli Tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi ce ne sono veramente tantissimi Come facciamo per andare a capire chi è e tutti coloro che sono nati quel toggi bene in particolare gli auguri li faremo poi a Valentina a Daniela e vi siete tantissimi e a Francesco che non ne ...

Almanacco del 02-08-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno venerdì 2 agosto Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Santo Stefano primo papà e Sant’Eusebio di Vercelli vescovo Tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi ce ne sono veramente tantissimi Come facciamo per andare a capire chi è e tutti coloro che sono nati quest’oggi bene in particolare gli auguri li faremo poi a Valentina a Daniela e vi siete tantissimi e a ...

Almanacco del 01-08-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno mercoledì 31 luglio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Sant’Ignazio di Loyola sacerdote è San Fabio il vessillifero martire Sant’Ignazio il protettore di Gesuiti e militari Tantissimi auguri a tutti coloro che portano questo nome gli auguri anche chi oggi compie il compleanno in particolare gli auguri lo facciamo li facciamo ad andare a Paolo e ADV che poi mi via auguri b&b e ...

Almanacco del 31-07-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno martedì 30 luglio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Pietro Crisologo vescovo e dottore della Chiesa i santi abdon e sennen Martiri subito il momento degli auguri oggi in questo è 30 di di luglio siamo rapiti abbiamo solo uno facciamo gli auguri a Emanuele Tantissimi auguri Emanuele tutti coloro che Oggi compiono gli anni Trump Trump sentire come stiamo messi bene tante cose sono accadute in ...

Almanacco del 30-07-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno martedì 30 luglio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Pietro Crisologo vescovo e dottore della Chiesa e i santi abdon e sennen Martiri subito il momento degli auguri oggi in questo è 30 di di luglio siamo rapidi abbiamo solo uno facciamo gli auguri a Emanuele Tantissimi auguri Emanuele tutti coloro che Oggi compiono gli anni Trump Trump e sentire come stiamo messi bene tante cose sono accadute ...

Almanacco del 29-07-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno è lunedì 29 luglio Buongiorno da Francesco Vitale Buongiorno al nostro sveglissimo che più sveglissimo non c’è con aria di ferie Un buongiorno grande quanto un grattacielo stazione al nostro Antonello Troya anche al nostro Dino Tantissimi auguri anche a Livio il nostro pusher preferito musicale non quello della mente ma tutto ciò che ruota in aggiunta nel corso della giornata oggi La Chiesa in questo lunedì ...

Almanacco del 27-07-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno sabato 27 luglio ben ritrovate l’ascolto da Francesco Vitale Buongiorno Oggi la chiesa ricorda San Valeriano vescovo e i Santi Giorgio Aurelio felice Natalia heliosa tutti i martiri noi parliamo di Natalia che deriva dal latino Natali Natali senatus il participio passato di nascita significa giorno della nascita il numero di larga diffusione Tra i cristiani Come mangia il giorno della nascita di Cristo ...

Almanacco del 26-07-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno e siamo a venerdì 26 luglio Buongiorno da Vitale Oggi la chiesa ricorda San Gioacchino ed Anna per chiamo Diana il nome biblico derivante dal ebraico Anna colui che ha ricevuto la grazia di Dio ai 3 più diffusi in Italia nel mondo è di particolare importanza nel onomastiche Cristiano in quanto è il nome della madre della Madonna molto affascinante e misterioso e taciturna parla sempre ragione veduta dimostrandosi ...

Almanacco del 25-07-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno e siamo a giovedì 25 luglio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Giacomo il maggiore patrono di Pistoia l’ebraico Jacopo poi latinizzato in via Como 6 alla base del nome Giacomo di origine incerta attribuito tradizionalmente il significato di protetto dal Signore è un ingenuo E illuminato interiormente appassionato e focoso appare all’esterno inflessibile intransigente ha bisogno di ...