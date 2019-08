Alle prossime Olimpiadi gli atleti italiani gareggeranno senza il tricolore?

Prossime ore con forti temporali e grandinate al Nord - emanata Allerta estofex : Dopo i forti temporali di ieri, anche nella giornata odierna assisteremo ad un peggioramento progressivo delle condizioni meteo sulle regioni settentrionali, per effetto di correnti più fresche in...

Emergenza incendi in Sicilia - in fiamme ettari di macchia mediterranea : famiglie evacuate e intossicate - massima Allerta per le prossime ore [FOTO LIVE] : Un primo weekend di agosto di Emergenza in Sicilia, interessata in queste ore da profondi incendi che da ieri pomeriggio flagellano boschi e vegetazione. Diversi incendi, alcuni dei quali anche di vaste proporzioni, hanno interessato ieri il territorio della provincia di Trapani. Tra le zone più colpite anche il borgo di Scopello e la frazione balneare di Lido Valderice dove i poliziotti sono intervenuti per evacuare alcune famiglie le cui ...

Equitazione - i convocati dell’Italia per le prossime gare di salto ostacoli : Alberto Zorzi non prenderà parte Alle Finali di Nations Cup : Il selezionatore azzurro del salto ostacoli Duccio Bartalucci ha comunicato gli italiani convocati per l’ultima tappa della Nations Cup di Dubino, per gli Europei di Rotterdam, per il CSIO5* di Gijon, e la long list per le Finali di Nations Cup che si terranno Barcellona ad ottobre e per la quale manca soltanto la formale qualificazione degli azzurri. Proprio per l’appuntamento catalano spicca l’assenza del nome di Alberto ...

Tony Iwobi : "Alle prossime elezioni vedrete altri leghisti neri. Salvini è il politico che ha fatto di più" : «Ho da fare amico mio, ho da fare. Sono pieno di impegni». Come, senatore Iwobi, lo sanno tutti che i parlamentari non fanno nulla. «Ma io sono un parlamentare leghista, seguo le orme di Salvini, quando non sono a Palazzo Madama, sono in giro sul territorio». Dicono tutti così «Guardi che per me l'

Almeno 20 persone sono morte a Kabul - in Afghanistan - in un attentato agli uffici del partito di Amrullah Saleh - candidato vicepresidente Alle prossime elezioni : Almeno 20 persone sono morte e circa 50 sono state ferite a Kabul, in Afghanistan, in un attentato avvenuto negli uffici del partito di Amrullah Saleh, ex ministro dell’Interno e candidato alla vicepresidenza del paese alle elezioni del prossimo 28 settembre.

Meteo - la pazza Estate dell’Italia : neve di Luglio al Nord - incendi in Sardegna e Allerta al Sud nelle prossime ore : L’Estate 2019 non si sta di certo rivelando monotona sull’Italia dal punto di vista Meteorologico. Se credevamo di averle già viste tutte con l’ondata di caldo estrema di fine giugno e la violenta ondata di maltempo della scorsa settimana, ci sbagliavamo. Oggi, 15 Luglio, è tornata la neve in montagna e nei prossimi giorni è previsto il passaggio di una nuova perturbazione proveniente dal Nord Europa, che porterà aria fredda e marcatamente ...

Allerta Meteo - fiondata fredda sull’Italia in piena estate : il maltempo si concentra al Sud - nubifragi - tornado e grandine nelle prossime 36 ore [MAPPE] : Nel bel mezzo dell’estate, l’Italia è piombata in… autunno! Fa freddo e imperversa il maltempo su gran parte del Paese nel giorno del giro di boa della stagione estiva giunta oggi esattamente a metà, tanto che è tornata persino la neve sulle Alpi. Ma i fenomeni Meteo più estremi si verificheranno nelle prossime 36 ore al Sud, in modo particolare in Calabria e Sicilia. E’ altissimo il rischio che si possano ripetere nelle ...

Allerta Meteo Roma - avviso della protezione civile : piogge e temporali nelle prossime ore : La protezione civile Regionale del Lazio comunica che da domani, lunedi’ 15 luglio e per le successive 24-36 ore, si prevedono sul Lazio precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale con quantitativi cumulati generalmente moderati. Sulla base dei fenomeni previsti, il Centro funzionale regionale ha valutato una criticita’ codice giallo per rischio idrogeologico per temporali sulle tutte le zone di Allerta. Ecco le ...

Allerta Meteo Liguria : fronte freddo in arrivo - instabilità e temporali nelle prossime ore : Dopo settimane in cui il caldo è stato grande protagonista sta per iniziare, sulla Liguria, una fase più instabile con precipitazioni che potranno assumere carattere di rovescio o temporale. I fenomeni attesi potrebbero anche essere forti e, per questo motivo, la protezione civile regionale ha diffuso l’Allerta Meteo gialla per temporali emanata da Arpal. L’Allerta riguarda tutte le zone di Allertamento (non coinvolti i grandi bacini) e sarà ...

Allerta temporali e nubifragi per prossime 48 ore su gran parte della penisola : Roma - Nel corso delle prossime 48 ore l'Italia sarà terreno di scontro tra due masse d'aria molto diverse tra loro. La prima azione caldo umida di matrice afro mediterranea relativa all'evoluzione di un minimo attualmente tra la Francia meridionale e le Baleari contrasterà con le correnti in discesa dal nord Europa, associate all'evoluzione di un vortice sul Baltico. Correnti da sud e aria fresca da nordest si ...